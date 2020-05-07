Свидетели Иеговы опасаются за здоровье осуждённого в Орле датчанина

Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы выступила с обращением по поводу ситуации с осужденным в Орле датчанином Деннисом Кристенсеном.

В ассоциации отмечают, что последователь религиозной организации Кристенсен имел право на смягчение наказания еще около года назад. По закону ему можно заменить неотбытую часть срока на штраф, но суд уже трижды уклонился от решения вопроса. Осенью в колонии он перенес пневмонию, поэтому ему опасно там оставаться из-за пандемии, утверждают в Европейской ассоциации.

Живущего в Орле Денниса Кристенсена арестовали в мае 2017 года. Его единомышленники отмечают, что в местном СИЗО он провел ​731 день, а после суда год назад был отправлен в колонию № 3 по Курской области. Согласно Уголовному кодексу, 1 день содержания в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии. Следовательно, на текущий момент Кристенсен провел в заключении почти 4 года из 6, назначенных судом, подчеркивают в Европейской ассоциаии Свидетелей Иеговы.

Приговор Денису Кристенсену российский суд вынес в феврале 2019 года. Датчанина признали виновным в экстремизме из-за участия в местной общине Свидетелей Иеговы. Выступая с последним словом на процессе, он высказал мнение, что суд не был заинтересован в его защите. Кристенсен также назвал слушания "театром".

По версии следствия, Кристенсен распоряжался имуществом общины Свидетелей Иеговы, организовывал сбор денег и распространял религиозную литературу, чтобы привлечь новых сторонников. Общая сумма денег, собранных Кристенсеном, составила 64 тысячи рублей.​

Сам Кристенсен рассказывал, что сотрудники Федеральной службы безопасности уговаривали его полностью признать вину в экстремизме, обещая взамен вдвое сократить срок заключения. По словам датчанина, когда он отказался, сотрудник ФСБ Михаил Поляков пообещал ему максимальное наказание – 10 лет колонии.

Комиссия США по международной религиозной свободе осудила решение, вынесенное судом в Орле. Представители комиссии заявили о том, что это отражает растущий уровень опасности для религиозных меньшинств в России.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской и запретил её деятельность на территории страны. С тех пор, по данным "Мемориала", десятки сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию.