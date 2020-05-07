"Репортёры без границ" призвали Киев обеспечить защиту СМИ

Международная организация "Репортеры без границ" призвала украинские власти обеспечить соблюдение законодательства, которое предусматривает наказания за насилие в отношении журналистов.
Обращению предшествовало нападение в Киеве на прошлой неделе на журналиста, которые освещал акцию против мер изоляции в связи с коронавирусом. 29 апреля "Общественное телевидение" Украины заявило, что его сотрудника Богдана Кутепова, работавшего в прямом эфире у Дома правительства, избили полицейские, повредив технику журналиста.
Как говорится в распространённом в четверг заявлении правозащитной организации, которая базируется в Париже, "инциент стал одним из множества других случаев угроз и актов агрессии и запугивания" сотрудников СМИ - с момента введения ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19.
"Для полиции неприемлемо участвовать в этой волне насилия, от которой страдают журналисты", - подчеркнула Жанна Кавелье, руководитель подразделения "Репортёров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии. Она подчеркнула, что эта тенденция опасна для украинской демократии, а расследование по делу Кутепова должно быть максимально прозрачным.
Правозащитники обратили внимание еще на один случай, который произошел вечером 1 мая. Тогда группа молодых людей напала на фрилансера Никиту Кныша в Харькове.Он задавал молодежи на одной из парковок вопрос о нарушении ими карантина, пишет Украинская служба Радио Свобода.
Во Всемирном индексе свободы прессы, который ежегодно публикуют "Репортеры без границ", Украина занимает сейчас 96 место среди 180 стран.
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