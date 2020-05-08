Кровавый масочный режим. Москвичи не рады новым ограничениям

Ограничительные меры, введенные российскими властями, пока помогают плохо: число новых случаев заражения коронавирусом остается высоким. За последние сутки Роспотребнадзор опять выявил более 10 000 инфицированных. В связи с этим мэр Москвы продлил действие ограничений до 31 мая и объявил, что с 12 мая жители города будут обязаны носить в общественных местах и городском транспорте маски и перчатки. Многие задаются вопросом, отчего нельзя было ввести эту меру раньше.

Наталия Осипова

Рассказывать людям два месяца, что маски бесполезны, а затем ввести масочный режим. У - управленцы.

Мария Арбатова

Почему сразу не ввели?

Надо было похоронить столько людей?

Кирилл Лятс

Удивительно. Прошло 4 месяца, и они наконец то потребовали надевать маски.

С другой стороны, маски - по-прежнему товар дефицитный, и власти не потрудились объяснить гражданам, как решать проблему их отсутствия. Во многих странах, столкнувшихся с той же проблемой, велась активная разъяснительная работа: тем, у кого масок не было, предлагалось закрывать рот и нос любыми подручными средствами (шарфом, платком) или шить их самостоятельно; шитьем масок занимались активисты, которые раздавали их или продавали другим за символическую цену. В Москве у многих масок нет, а те, у кого они есть, не умеют ими пользоваться.

Константин Катанян

Идиотизм указа об обязательном ношении масок подтверждает этот диалог:

- Скажите, как вы решаете вопрос с масками при их дефиците?

- Все очень просто. Носим одну маску по очереди, когда идем в магазин.

- А если...?!

- А если порвется, зашьем!

Карина Орлова

Хотелось бы верить, что под «масочным режимом» имеются в виду не только медицинские маски, но любые повязки на лицо - как во всем цивилизованном мире.

Иначе эта мера по бессмысленности и беспощадности займет прочное второе место после пропусков в метро - и людей, которые и хотели бы купить маску, но не могут, или наоборот, направляются за ней в аптеку, обмотав лицо шарфом, будут массово штрафовать.

Андрей Десницкий

по велению законов

внемля пожеланиям масс

оштрафуют за Илонов

и за недостачу маск

За отсутствие масок власти действительно планируют штрафовать, и это ничего, кроме возмущения, не вызывает.​

Александр Фельдман

Бесплатно раздавать маски в метро, как, например, в ряде западных стран, наши слуги народа посчитали лишним. Вместо этого они начали ПРОДАВАТЬ маски в метрополитене. Ну, нельзя же не нажиться на собственном народе в такой трудный момент.

Пока обнищавших граждан штрафуют за отсутствие масок, пропусков, скручивают старушек и людей с детьми за выход из подъезда, бизнес-джеты Сечина и Ротенберга спокойно летают за границу, несмотря на закрытие регулярного и чартерного международного авиасообщения. 4 мая, например, самолёт Bombardier Global 6000 с бортовым номером M-YOIL, которым, по данным Reuters, пользуется глава «Роснефти» Игорь Сечин, летал в Вену.

А вы и дальше думайте, где вам взять деньги на маску, чтобы попасть в метро.

Владимир Варфоломеев

Сначала взвинчивают цены на 500-600%, потом заставляют покупать, а в случае отказа угрожают ещё и штрафовать. Неплохая бизнес-модель.

Много и противников ношения масок, которые воспринимают эту форму защиты исключительно как форму притеснения со стороны властей.

Константин Калачев

Мы вас все равно заставим встать в позицию подчинения. Именно так выглядит решение Собянина обязать москвичей носить маски и перчатки через полтора месяца после старта режима изоляции. Мы вас, сукиных детей, научим дисциплине и порядку. Голосовать за кого надо, научили. Молчать в тряпочку научим. Не заботой о здоровье людей продиктованы эти решения. И даже не желанием нажиться на перчатках, масках или пополнить бюджет штрафами. Нам просто объясняют чем физическая (медицинская) дистанция отличается от дистанции социальной. Физическая дистанция - забота граждан о себе и окружающих. Социальная - основа деления на плебс и элиту.

Александр Кынев

Пока за сегодня в бан двух горячих сторонников масок и перчаток. Когда нибудь карантин закончится, как же будет тяжело сидящим попой всю жизнь на диване после этого. Сейчас они уверены, что их жизнь обрела смысл и поощряется государством. А потом снова станут обычными бездельниками.

Сторонники ношения масок пока ощущают себя в меньшинстве.

Некоторые ищут в новых ограничениях положительные стороны.

Гена Устиян

Я тут читал, люди считают, что все эти меры придуманы, чтобы притеснить лично их, а я стараюсь искать плюсы. Например, идешь по улице, навстречу неприятный знакомый, делаешь вид, что не заметил, он к тебе бросается, типа "Гена, чего не здороваешься?", а ты: "Ой, в этих масках никого не узнаю", очень по-светски.

Егор Холмогоров

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток.

И шпаг. Шпаг! Я настаиваю!

Жители других стран, где обязательное ношение масок ввели уже давно, пытаются объяснить россиянам, насколько это разумная мера.

Тимур Олевский

Маски не должны быть одноразовыми, мы не в реанимации работаем. Маски должны защищать других людей от моих и ваших микровыделений, Маски защищают НЕ вас, маски защищают ОТ вас, это коллективная ответственность.

Иван Преображенский

А вообще, противники масок (я и сам не сторонник). Россия - не пуп земли. Изучите опыт стран, которые 2 месяца назад обязательное ношение масок ввели или около того. От масок никто, как минимум, не умер.

Однако в России любые меры, вводимые властями, неизбежно воспринимаются с недоверием. Возмущает москвичей и продление ограничений, особенно в свете того, что стройки в городе открыли заново.

Дима Зверев

До 31-го мая продлили режим ХЗ. Теперь он означает Хроническое Затворничество

Кирилл Лятс

Собянин продлевает изоляцию еще на 19 дней. Кафе, салоны красоты, мастерские, магазины непродовольственных товаров остаются закрытыми, а их работники без зарплат. У большинства давно закончились деньги, но московским властям просто плевать. Сотни миллионов на салюты, миллиарды на бордюры, но ни копейки людям, находящимся за периметром бюджетных организаций. При этом любые поползновения выползти из склепа будут наказываться ударами, приводящими к личному банкротству.

Жадность и бесчеловечность московских властей просто зашкаливает.

Сергей Ерженков

Собянин обозначил приоритеты. На людей им плевать. Милая сердцу бюрократа, зачищенная от людей Москва с ее стерильными северокорейскими площадями. Тротуары залиты дезинфицирующим раствором (зима была малоснежная, попилить на реагентах не получилось), на небе ни облачка: все разогнаны за несанкционированные скопления. Люди сидят по домам, проедают последнюю зарплату, и время застыло. Репрессии, штрафы, Синьцзян и цифровой гулаг - для нас, для дойных коров. И только гастарбайтеры в оранжевых жилетах неустанно перекладывают плитку, а строительные краны ПИК возводят панельные вавилоны. Им не нужны люди, им нужны зарегистрированные аккаунты на сайте московского правительства и должники-ипотечники. Получи QR-код, привяжи карту Тройка, подтверди, что ты не робот, и отметь картинки, на которых изображены заборы. «Я теперь готова ко всему на свете / я отсидела свой срок в интернете / выхожу на улицу гладить кота / А его переезжает тачка мента». Возьми ипотеку, заплати на паркинг, заплати штраф, второй, третий, сдай за 4500 тест на корону, сходи на шашлыки - нет, не ходи на шашлыки, неразумная тварь! Кровавый масочный режим с смс, регистрацией и долгой <возней>. А если ты умрешь, мы тебя кремируем и отпоём по зуму. «На меня смотрит вся Россия / Пусть всё горит, пусть всё горит».

Другие задаются вопросом, как можно мечтать о смягчении карантина при таком росте заболеваемости.

Анна Монгайт

Скажу вам как футуролог-пессимист, какого открытия города, прогулок, парикмахерских, ресторанов и концертных площадок вы ждёте, если в ковидный госпиталь переделали Крокус, под ковидный госпиталь передали все экспо на красной Пресне, ковидным госпиталем станет гигантский 75 павильон на ВДНХ (53 000 квадратных метров), 44 (!) временных ковидных госпиталя строят в московских парках, включая Крылатское и Сокольники?! Вы понимаете масштаб ожиданий? О каких осязаемых сроках может идти речь?

Однако многие отмечают, что в действиях властей по-прежнему не хватает логики и последовательности. Особенно много вопросов вызывает предстоящий салют 9 мая - непонятно, как можно избежать скопления людей, которые захотят увидеть его не только с собственного балкона, тем более что москвичи и безо всякого салюта не отказывают себе в удовольствии прогуляться по улице.

Василий Эсманов

Ну, ок, наконец-то маски и зачем-то перчатки в Москве сделают обязательными. И по традиции будут штрафовать.

Но есть вопросы:

— А вот две-три недели назад, что мешало это сделать?

— Почему маски продают, а не раздают?

— Почему нельзя гулять одному или заниматься спортом рано утром или поздно вечером?

— Что делать, когда будет +30?

— Когда выключат батареи?

— Зачем проводить салют и понимаете ли вы последствия салюта?

— Зачем нужны пропуска, кроме как для запугивания?

— Зачем отключили каршеринг? Какие проблемы это решает и чем он хуже, чем такси или общественный транспорт?

Тем временем индекс самоизоляции 2.5 и я жду, что выступят с инициативой по завариванию дверей в подъезды.

Екатерина Винокурова

Слушайте, у меня вот сильное недопонимание с салютом.

У нас вот салют бегают смотреть на эстакаду рядом с метро Черкизовская. И очевидно, что народ побежит смотреть салют.

Далее - опционально или будут кадры полиции, разгоняющей москвичей на фоне салюта, или - снова рост заражений.

Я очень люблю День Победы, но вот понять историю с салютом мне сложно в нынешних обстоятельствах.

Михаил Виноградов

Никогда с начала новой эпохи не видел столько людей на улицах Москвы. Переполненная Лубянка. Почти что очереди на светофорах на Бауманской. Люди, придумавшие себе тропинки вдоль заборов Измайловского парка. Еще несколько дней, помимо желтых и зеленых человечков-курьеров, по улицам передвигались стыдливо вжимавшиеся в себя прохожие. Или родители не менее стыдливо забегали на 15 минут на детскую площадку, озираясь по сторонам. Теперь все иначе. Не сговариваясь, люди (наверняка десятки тысяч по городу, а то и больше) вышли сегодня на улицы, не стесняясь своего присутствия там. Это уже социологический феномен вопреки социологам.

Его причины понятны. У людей закончилось (или поставилось на паузу) чувство остановившегося времени.

Как в этой ситуации логично вести себя десижн-мейкерам?

Тут есть два пути. Первый - попытаться вернуть чувство остановки времени. Отказаться от любимых строек хотя бы еще неделю. Тормознуть авиапарад 9 мая. И крайне странную затею салюта без зрителей. Да и балконный "бессмертный полк", только повышающий желанию совершить ошибку и выйти с балкона и из комнаты.

Второй - привести временные нормы в соответствие с реальностью. Поверив в ответственность большинства граждан и отказавшись от мифа пристрастии русских к грузинскому шашлыку как национальной идеи. Разрешив прогулки (пусть пару часов в день), детей (пусть вне детских площадок), длительный каршеринг и всякое такое. Пусть и в масках и ластах. Но чтобы выход на улицы перестал выглядеть как праздник непослушания, граничащий с политической акцией. А власть не выглядела одновременно глупой и бессильной.

Не то чтобы эти два сценария взаимоисключающи - но не станем требовать всего и сразу.

Возникает ощущение, что все, связанное с празднованием Дня Победы, каким-то образом не воспринимается органами правопорядка как нарушение режима самоизоляции.

Владимир Варфоломеев

Лайфхак: если у вас уже нет никаких сил сидеть дома, но опасаетесь, что вас запихнут в автозак даже за выгул собаки, поход в магазин или пробежку в парке, то... нацепите на грудь георгиевскую ленточку и спокойно идите, куда хотите; заметив патруль, начинайте петь военные песни и говорите, что таким образом поздравляете ветеранов.

А что, в Восточном Измайлове примерно так и поступили, и никому ничего не было. Наоборот, по телевидению показали восторженные репортажи.

Александр Рыклин

Только что прямо напротив сквера, откуда менты утром прогнали мам с колясочками, академия им. Фрунзе провела репетицию парада! На выходе спрашиваю встречного майора: «Воздушный же парад. Зачем репетиции? Вас что, к самолетам будут привязывать»? Посмотрел на меня мрачно - «<Не> удивлюсь»...

Сергей Собянин уже объявил, что салют лучше смотреть по телевизору, но вопросы остаются.

Илья Барабанов

Все думаю над этим казусом с салютом. Мэр столицы вроде говорит, что надо оставаться дома и смотреть его по телевизору.

Почему не отменить тогда салют? Не показать по ТВ прошлогодний? А если это так принципиально деду или для идеологии, дать один главный с набережной у Кремля, Поклонной горы или хоть у бункера в Ново-Огарёво и его транслировать на всю страну, какая разница, где именно петарды будут в небе взрываться. А сэкономленные деньги отправить семьям умерших врачей, пенсионерам, или, если совсем жаба душит, Анастасии Раковой на новый костюм.

Но нет же, только в Москве с 16 площадок собираются лупить в небо 12 тысячами фейерверков для мифической ТВ-картинки.

Почти сломав голову о перила балкона, придумал аргумент за то, чтобы оставить все без изменений. Тот же условный Собянин должен был бы выйти к камерам и сказать: «Весь мир и вся страна столкнулись с большим испытанием, десятки тысяч людей болеют, у многих умерли близкие им люди. Мы боремся, как можем, с эпидемией. За тридцать лет все привыкли к салютам на 9 мая, так что в этом году он напомнит, что привычная жизнь вернётся. Пусть все смотрят его с балконов и помнят, что победа будет за нами».

Скрепа и скрепа, хотя бы для предположения, что кукуха не совсем улетела и водолазы, марширующие «Бессмертным полком» по дну Оки в Орле, — это перегибы на местах, а не администрация президента ввела губернаторам новый показатель KPI: сделайте всё, чтобы максимально дискредитировать когда-то любимый людьми праздник.

Но мэр, как мы видим, против салюта. Венедиктов предполагает, что это их какая-то подковёрная борьба с АП и Кириенко. А на выходе всё выглядит так, что не отменяемый салют из всех орудий — каприз дедушки, у которого кремлёвские башни вместе с вышками 5G в голове разъехались окончательно.

В целом у оппозиционных блогеров есть устойчивое впечатление, что с эпидемией ни Москва, ни Россия в целом не справляется.

Анатолий Несмиян

Москва остается на карантине минимум до начала июня, хотя, скорее всего, и этот срок будет продлен. "Распечатываются" только стройки и работа промпредприятий, но в их отношении мотив вполне очевиден - на этих объектах задействованы гастарбайтеры, и они уже являются серьезной угрозой, которая может окончательно разрушить сложившуюся крайне неопределенную обстановку. В случае вспышки насилия с их стороны ситуация может немедленно рухнуть. Собянин же уже практически превратился в ведущую политическую силу в стране на фоне сбежавшего президента и исчезнувшего в больничных недрах премьера, так что ему неожиданности совершенно точно не нужны.

Москва быстро превращается в город, практически непригодный для жизни. Борьба с коронавирусом перешла в формат борьбы с москвичами. И угрозы со стороны Собянина носят уже вполне предметный характер - ужесточение режима идет на фоне ожиданий выхода из карантина. В какой-то момент люди осознают, что на самом деле никто выводить их в "нормальный" режим уже не собирается, но к этому моменту московские власти рассчитывают установить в мегаполисе настоящий и вполне дееспособный цифровой, а возможно, и полноценный, фашизм. Все что мы сейчас наблюдаем - это как раз создание этого режима.

Действия Собянина в определенном смысле вполне рациональны - он осознанно ведет Москву к масштабному бунту. Но бунту контролируемому и с перспективой безусловной и максимально эффективной его ликвидации. Подавление мятежа сделает его победителем, и тогда вопрос о власти в стране будет решен в его пользу. Вся российская номенклатура следит, как именно московский мэр справится с этой задачей, и по результатам примет (или наоборот - отвергнет) Собянина в качестве нового лидера. Путина, судя по всему, начинают списывать со счетов, так как он самоустранился и не ясно, как он вообще намерен возвращаться к власти. А власть - игра с нулевой суммой. Если кто-то ее отдает, то кто-то и забирает. У Путина сегодня она каждый день просто утекает из рук.

В рамках такого сюжета действия Собяина пока выглядят вполне рациональными - он постепенно ужесточает режим, при этом ликвидируя даже возможность хоть какой-то организации нарастающего протеста. Формальный повод для ужесточения очевиден - продолжающаяся эпидемия, в которой виноваты недисциплинированные горожане. Дисциплина "по Собянину" выглядит на удивление просто - все должны сидеть и тихо подыхать по квартирам. Не хотите тихо или не хотите сидеть - значит, виноваты в росте эпидемии.

Стратегия московского начальника выглядит вполне убедительной, однако он может переоценить свои собственные возможности по подавлению бунта или недооценить его возможные масштабы. То, что гастарбайтеров сегодня пытаются "вывести за скобки", вернув их на работу - это как раз попытка снизить риски и неопределенности перед решающим раундом. Однако главное событие - это массовый протест и выход на удицу москвичей, которые рано или поздно поймут, что их действительно намерены уморить, причем без дураков. Подготовка к этому событию и есть то, чем сегодня занят Собянин. Это его ключевая задача - спровоцировать острый кризис и выйти из него победителем.

Кирилл Мартынов

Российское начальство взяло полный курс на народный бунт.

Необходимость посидеть дома было мотивировано высокими этическими идеалами: нужно было снизить темп эпидемии и одновременную нагрузку на систему здравоохранения, чтобы врачи могли побороться за каждую жизнь. Хорошо, принято, все хотят быть хорошими людьми, помогаем родному здравоохранению, держа в уме, что переболеет все равно большинство.

Одновременно начальство, не слишком доверяя гражданам, регулярно пугало людей, намекая, что молодые и без хронических заболеваний постоянно попадают с тяжелыми осложнениями в больницы. Ну и ввело хамские штрафы неизвестно за что, которые применяются выборочно - как кому не повезет.

Спустя почти полтора месяца такой прекрасной жизни, когда должно было пройти три инкубационных периода, и наступить спад динамики заражений, выяснилось, что все только начинается. Что власти готовы открыть стройки, потому что боятся десятков тысяч безработных мигрантов, и одновременно собираются не только не снижать ограничения для остальных, но и вводить "масочный режим". Потому что, оказывается, полтора месяца избранных властями мер не дали нужного результата. Ситуация не улучшается, кто бы мог подумать.

За некачественные тесты, коррумпированную лживую медицинскую статистику и очереди в метро в первые дни введения "цифровых пропусков" должны заплатить не те, кто все это сделал, а мы с вами.

Федеральные чиновники вчера отрапортовали, что налоговые поступления в апреле упали на треть: об этом можно судить, что происходит сейчас в экономике и в карманах граждан.

При этом о прямой помощи из ФНБ по-прежнему речи не идет: нужно просто сидеть дома, надев маски, дожидаясь, пока некомпетентные менеджеры выполнят невыполнимую задачу, которую они перед собой поставили. Справиться с эпидемией, то есть решить чуть более сложную задачу, чем перекладывание плитки, которая затем лопается и трескается в течение сезона, за наш с вами счет.

Сидеть нужно будет до тех пор, пока в России не победят коррупцию и разгильдяйство - то есть, вероятнее всего, вечность. Причем разделение обязанностей между гражданским обществом и властями наметилось конкретное: первому сосать лапу, вторым - сторожить от нас деньги.

О том, как власти могли бы действовать в нынешней ситуации, рассуждает​ Иван Давыдов:

Вирус существует. Вирус убивает. Любой может оказаться под угрозой. Меня в этом незачем убеждать. Очень хорошего моего друга врачи вытащили с того света (спасибо, врачи). Близкие родственники переболели, повезло, не очень тяжело. Есть друзья, знакомые, и их родственники, которые болеют сейчас. Некоторые – тяжело болеют. Есть погибшие среди знакомых, пока – не среди близких.

Это тяжелый для всех момент. Но еще – это момент, когда власть вполне могла бы с обществом сотрудничать. Момент, когда можно рассчитывать даже на поддержку самых непримиримых. Для этого, мне кажется, надо только себя пересилить и сделать некоторое количество совсем простых вещей.

1. Перестать врать. Вообще. Во всем, что касается вируса.

2. Снизойти уже до людей и начать оказывать прямую финансовую помощь.

Да, конечно, деньги в нашей недоимперии – главный, а может и единственный настоящий объект государственного культа. Но вот время сейчас такое. Так уж все неудачно сложилось. Ну, потерпите. Во-первых, у вас уже много, дорогие начальники, во-вторых, потом отобьетесь, но для этого надо, чтобы «потом» случилось.

3. Отказаться от запугивания в пользу просвещения.

4. Отказаться от ультиматумов и перейти к диалогу и поиску компромиссов.

Вы вообще заметили, что людей просто вынесли за скобки? Их нет. Нас нет. Есть какие-то объекты приложения государственных усилий без прав и без интересов.

Дорогие начальники, с таким подходом вы себе обеспечиваете очень проблемное «потом».

Предвижу возражение – «Нам некогда заниматься болтовней, мы спасаем, мы строим больницы!» Такое что-нибудь, модный аргумент теперь в закулисных беседах с «анонимами, близкими к», которые из кофеен переместились в мессенджеры. Но, родные, это вот и есть власть. Вы так за нее грызлись. Фальсифицировали выборы, вытесняли на обочину политической жизни реальных конкурентов, лепили уголовные дела, разгоняли мирные митинги. А вот теперь вы на самом деле нужны. Кстати, в мирное время вы вообще ни для чего не нужны, вас просто терпят, если в экономике все сносно. А теперь вы нужны. Чтобы помогать и разговаривать. Действуйте!

Да, я знаю, что вы не умеете разговаривать. Ну, надо учиться.

5. Чуть-чуть, немного подержать себя в руках, и не совершать действий, за которыми плохо спрятана коррупция, а также отказаться от привычных ритуалов, которые в текущей ситуации приобретают новый смысл.

Сюда все – и московские стройки с гастарбайтерами, и разгон облаков над столицей за безумные миллионы (вы просто вчитайтесь, вдумайтесь, насколько это дико звучит), и стыдные манипуляции вокруг выплат врачам. Это если не вспоминать про уже случившиеся скандалы с закупкой ИВЛ за три цены и с закупкой масок по 450 руб за штуку. Потом, опять же, наедитесь и напарадируетесь, теперь-то зачем злить людей?

6. Дикую полицейщину поумерить.

Собственно, это все. Очень простая программа. Выполнив ее, можно жестче требовать с людей, которые станут не врагами власти, а союзниками и соработниками внутри жесточайшего кризиса. Но это все, разумеется, разговор с белоглазой пустотой, для реальной российской власти здесь нет ни одного выполнимого пункта.