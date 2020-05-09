Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Полиция Праги расследует установку унитаза на месте памятника Коневу

Полиция столицы Чехии Праги расследует обстоятельства, при которых на месте демонтированного памятника советскому военачальнику Ивану Коневу был установлен унитаз, сообщает издание Novinky.cz. В ведомстве пока не уверены, будет ли заведено дело и по какой статье.

Унитаз появился на постаменте демонтированного памятника Коневу на площади Интербригады в районе Прага-6 в ночь на 9 мая. Мэр района Ондржей Коларж осудил его появление, унитаз уже убран муниципальными властями. "Если кому-то нужно выразить себя таким образом в дни, когда празднуется окончание Второй мировой войны, то у него в голове фекалии", — заявил муниципальный политик.

Статуя маршалу Ивану Коневу была демонтирована властями района Прага-6 3 апреля. О дне сноса заранее не сообщалось. Коларж тогда заявил, что у каменного Конева не было на лице маски. Предполагается, что скульптура будет перенесена в создающийся Музей памяти XX века.

Снятие скульптуры вызвало резкую критику со стороны России, Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма. Коларж получал угрозы и взят под охрану полиции.

9 мая российское посольство в Праге сообщило, что готово провести с чешскими властями переговоры "по наиболее острым вопросам взаимных отношений", в которое входит также ситуация вокруг памятника.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG