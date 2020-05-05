Староста района Прага-6 Ондржей Коларж обратился с открытым письмом в Еврокомиссию с призывом осудить действия России после недавнего демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Перенос памятника во временное хранилище вызвал резкую реакцию в России. Коларж отметил, что монумент являлся собственностью Праги-6, поэтому районная администрация могла распоряжаться им в соответствии с законодательством Чешской Республики.

Коларж считает, что критика России после демонтажа была неуместной. Он обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела района и угрозах в адрес причастных к сносу памятника. Политик добавил, что российские власти занимаются "переписыванием истории" и ведут "гибридную войну" против Евросоюза.

Совет района Прага-6 принял решение о сносе памятника Коневу в прошлом году. Статую демонтировали 3 апреля во время чрезвычайного положения в Чехии из-за коронавируса. О дне сноса заранее не сообщалось. Критики действий администрации Праги-6 указывали на несвоевременное выполнение решения о демонтаже на фоне борьбы с эпидемией из-за затрат на снос и оплатой хранения памятника.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма. В самой Чехии действия районных властей осудил президент Милош Земан.