Староста района Прага-6 Ондржей Коларж обратился с открытым письмом в Еврокомиссию с призывом осудить действия России после недавнего демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Перенос памятника во временное хранилище вызвал резкую реакцию в России. Коларж отметил, что монумент являлся собственностью Праги-6, поэтому районная администрация могла распоряжаться им в соответствии с законодательством Чешской Республики.
Коларж считает, что критика России после демонтажа была неуместной. Он обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела района и угрозах в адрес причастных к сносу памятника. Политик добавил, что российские власти занимаются "переписыванием истории" и ведут "гибридную войну" против Евросоюза.
Совет района Прага-6 принял решение о сносе памятника Коневу в прошлом году. Статую демонтировали 3 апреля во время чрезвычайного положения в Чехии из-за коронавируса. О дне сноса заранее не сообщалось. Критики действий администрации Праги-6 указывали на несвоевременное выполнение решения о демонтаже на фоне борьбы с эпидемией из-за затрат на снос и оплатой хранения памятника.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма. В самой Чехии действия районных властей осудил президент Милош Земан.
- 30 апреля окраине Праги, в районе Ржепорые, муниципальные власти установили мемориальную доску и памятник солдатам коллаборационистской Русской освободительной армии (РОА). В мае 1945 года они оказали помощь Пражскому восстанию. Решение об установлении памятника было принято в декабре прошлого года. Предполагалось, что открытие мемориальной доски пройдет в годовщину Пражского восстания 5 мая. Однако из-за чрезвычайного положения в Чехии пока что действует запрет на проведение массовых мероприятий.
- 23 апреля стало известно, что мэр Праги Зденек Гржиб, староста района Ржепорые Павел Новотный и староста района Прага-6 Ондржей Коларж находятся под государственной охраной. По данным еженедельника Respekt, в первых двух случаях защита носит превентивный характер. Коларж получил угрозы убийством. Связано ли это со сносом памятника и установкой мемориальной доски власовцам, не сообщается.
- В конце апреля издание Respekt писало, что в Чехию в начале апреля прибыл гражданин России с дипломатическим паспортом. Журналисты утверждали, что при себе у предполагаемого агента спецслужб был яд рицин. По неподтверждённой информации, Москва хотела применить отравляющее вещество против причастных к сносу памятника Коневу. Посольство России в ответ заявило, что с середины марта в Чехию не приезжал ни один российский дипломат.
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