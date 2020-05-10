Число инфицированных коронавирусом в России с начала вспышки заболевания приблизилось к 210 тысячам. Во второй раз с начала эпидемии за сутки выявлены больше 11 тысяч заболевших. Таковы данные оперативного центра по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

5551 новый случай приходится на Москву, больше 1100 — на Московскую область. В статистику по-прежнему не включены данные о нескольких тысячах заболевших на месторождении "Газпрома" в Якутии. За сутки 88 человек умерли, 2390 выздоровели.

В мире число заразившихся превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Общее число погибших достигло 277 860 без учёта свежей российской статистики.