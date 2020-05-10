В Германии вслед за ослаблением ограничений – рост числа заражений

В Германии отмечено увеличение числа инфицированных, показывает официальная статистика. Рост регистрируется через несколько дней после первых шагов немецких властей в сторону ослабления ограничительных мер, отмечает Би-би-си.

Согласно данным института Роберта Коха, индекс репродукции коронавируса в Германии в настоящее время находится выше "единицы". Это означает, что в стране происходит рост числа инфицированных.

Индекс репродукции коронавируса превышает "единицу"

Опубликование этих сведений совпало в Германии с массовыми протестными акциями, участниками которых в субботу в нескольких городах страны стали сотни и тысячи человек.

Германия занимает 7-е место в мире по выявленным случаям инфицирования. По последним данным института Коха, на 10 мая в стране 169 218 заражённых, умерших 7 395.

Немецкие СМИ сообщают, что на западе Германии на мясокомбинате компании Westfleisch, растё число инфицированных работников. По данным на воскресенье, 10 мая, заражение вирусом выявлено в общей сложности у 205 сотрудников комбината. Администрация компании Westfleisch сообщила, что большинство из 1200 сотрудников комбината в Косфельде живут в квартирах по 3-5 человек. Среди работников мясокомбината много выходцев из восточноевропейских стран.

Работа предприятия временно остановлена до 18 мая. 8 мая Косфельд стал первым городом в Германии, где было приостановлено смягчение карантинных мер, сообщает "Немецкая волна". По данным регионального управления здравоохранения причиной возвращения к строгим карантинным мерам стал рост новых случаев заражения. При допустимом соотношении 50 на 100 000 жителей за неделю, нанышний показатель составил в Косфельде 61.