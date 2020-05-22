Лицом к событию. Истерика вокруг обвала рейтинга вождя

"Фейком" и "махинациями" назвали росийские дипломаты график доверия Владимиру Путину, который американское агентство Bloomberg на самом деле скопировало с сайта главной социологической службы РФ - ВЦИОМ. Посольство РФ в США не нравится цифра доверия Путину в 27 процентов. Они требуют другую - 67 процентов. Депутаты Госдумы вызывают "на ковер" руководителя российского отеделения Bloomberg. Откуда растут ноги у этой панической атаки? Разбираемся с аналитиком Фонда Карнеги Андреем Колесниковым и социологами Валерием Федоровым (руководитель ВЦИОМ) и Денисом Волковым (зам. руководителя Левада-центра).