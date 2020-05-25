Истерика вокруг обвала рейтинга вождя

"Фейком" и "махинациями" назвали росийские дипломаты график доверия Владимиру Путину, который американское агентство Bloomberg на самом деле скопировало с сайта главной социологической службы РФ - ВЦИОМ. Посольство РФ в США не нравится цифра доверия Путину в 27 процентов. Они требуют другую - 67 процентов. Депутаты Госдумы вызывают "на ковер" руководителя российского отеделения Bloomberg. Откуда растут ноги у этой панической атаки? Разбираемся с аналитиком Фонда Карнеги Андреем Колесниковым и социологами Валерием Федоровым (руководитель ВЦИОМ) и Денисом Волковым (зам. руководителя Левада-центра). Звоните нам по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05 с ответом на вопрос: какому российскому политику вы доверяете? Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева