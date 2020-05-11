Авиакомпания Avianсa подала иск о защите от банкротства

Колумбийская авиакомпания Avianca, вторая по величине в Латинской Америке, оформила иск о защите от банкротства. Жалоба подана в суд Нью-Йорка.

Если компании не удастся сохранить бизнес, она станет первым крупным авиаперевозчиком, объявившем о банкротстве в условиях пандемии. С марта из-за коронавируса Колумбия закрыла своё воздушное пространство, и Avianca перестала выполнять пассажирские рейсы. На земле остаются более 140 её самолётов. Доходы компании снизились на 80 процентов, большинство из 20 тысяч сотрудников отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Запущенные судебные процедуры приостанавливают обязательства компании перед кредиторами, а также дают ей время на реорганизацию долгов или продажу части активов.

Авиакомпании по всему миру терпят убытки из-за отмены полетов в связи с COVID-19 и вводимыми властями ограничениями. Перевозки сократились на 90 процентов, согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта. По её подсчетам, авиакомпании в Латинской Америке могут потерять до 15 миллиардов долларов прибыли в это году. Это самые крупные такие показатели в истории индустрии.