Пропаганда вместо денег. Почему решения властей могут стать фатальными

Коронавирус в России и не думает отступать, но власти вынуждены отказаться от режима нерабочих дней. К чему это приведет? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Дальнейшего простоя ни экономика, ни граждане просто не выдержат. В конце прошлой недели Роспотребнадзор обнародовал поэтапный план выхода из самоизоляции.

Полная видеоверсия программы:

На первом этапе снятия ограничений будет разрешено гулять с детьми при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых (представляю, как родители будут оттаскивать друг от друга вопящих от возмущения детей, истосковавшихся по хорошей компании для игр). На том же первом этапе откроются магазины одежды и обуви, площадь которых не превышает 400 квадратных метров и где посетители будут в состоянии соблюдать социальную дистанцию. Также смогут возобновить работу салоны красоты, ателье, предприятия, оказывающие бытовые услуги, непродовольственные магазины. На втором этапе заработают детские сады. На третьем – откроются школы, вузы, а также театры, музеи, бассейны, спортзалы и так далее.

Всего, по оценке Собянина, только в Москве вновь выйдут на работу 500 тысяч человек

Но это все не сейчас. Пока режим самоизоляции только ужесточается. И, несмотря на это, для многих россиян сегодня последний нерабочий день. Завтра они отправятся на работу. "К станку" в Москве смогут вернуться и сотрудники примерно 370 промышленных предприятий в сфере автопрома, производства одежды и обуви, а также электроники. Всего, по оценке Собянина, только в Москве вновь выйдут на работу 500 тысяч человек.

За столичных производителей одежды и обуви, которым с 12 мая разрешили возобновить работу, я бы радоваться не торопился. Во-первых, в указе Собянина о продлении режима самоизоляции появился пункт, обязывающий московских работодателей регулярно выборочно тестировать на коронавирус не менее 10 процентов сотрудников. За свой счет. А процедура это не дешевая.

Выходить к обеду в смокинге в России не заведено

Но это еще полбеды. Производить что-то имеет смысл, если это что-то потом можно продать. А по данным крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", в апреле продажи одежды в России рухнули на 90 процентов. Что вполне логично. Сидеть дома перед компьютером или телевизором можно и старых трениках или застиранных до состояния мягкой тряпочки джинсах. Выходить к обеду в смокинге в России не заведено.

А если учесть, что режим самоизоляции до конца мая только ужесточается, то перспективы у швейных предприятий туманные. Равно как и у магазинов, которые одеждой и обувью торгуют. Открыть-то небольшие бутики можно будет уже на первом этапе снятия ограничений. Вот только покупатели туда, скорее всего, потянутся лишь на третьем – когда откроются театры, клубы и прочие места массового скопления людей, для походов в которые принято специально наряжаться.

Принятие этой нормы разрушит сегмент торговой недвижимости, приведет к дефолтам на 2 триллиона рублей

На примере одежды видно, как распространяется кризис на все новые сегменты экономики. Рухнули продажи – страдают производители и торговые компании. Правительство попыталось их поддержать, разрешив в одностороннем порядке расторгать арендные договоры без уплаты штрафа. И тут паническая атака накрыла уже владельцев торговых центров.

Они написали в Государственную думу письмо, в котором говорится, что принятие этой нормы разрушит сегмент торговой недвижимости, приведет к дефолтам на 2 триллиона рублей и отправит за черту бедности 6 с половиной миллионов человек.

О необратимых последствиях сегодня говорит много кто – от парикмахеров до автопроизводителей. Режим самоизоляции отправил в глубокий нокаут практически все, что связано с конечным потреблением и не относится к поддержанию жизнедеятельности человека. И поэтапное снятие ограничений тут мало что может исправить. Слишком многие лишились источника доходов, чтобы можно было надеяться, что люди вернутся в привычной модели потребления, когда им разрешат выходить на улицу. Так что можно не сомневаться: после карантина главным модным трендом станет винтаж и длинные волосы. Либо бороды и радикально короткие стрижки, которые каждый в состоянии сделать самостоятельно перед зеркалом при помощи бритвы или машинки для стрижки волос.

Ни у кого и в мыслях не было предлагать раздавать людям доллары, евро или юани

Единственным способом хоть как-то выправить ситуацию была бы финансовая поддержка стремительно беднеющего населения. Но как раз этого власти делать не собираются. Последнюю точку в дискуссии о "вертолетных деньгах" поставил министр финансов Антон Силуанов, заявивший, что раздавать деньги гражданам Россия могла бы себе позволить, если бы научилась печатать резервную валюту. Логики в этом заявлении абсолютно никакой – ни у кого и в мыслях не было предлагать раздавать людям доллары, евро или юани, ничего из того, что так бережно оберегается от любых посягательств в российских резервах.

При этом правительство чуть ли не на каждом совещании сетует на обвалившийся спрос. Министры ночами не спят, все думают, как этот спрос поддержать. Тем более, что гарант Конституции поручил разработать "третий пакет" мер, направленный на ускорение выхода российской экономики из кризиса.

Исполняющий обязанности заболевшего премьера Андрей Белоусов на минувшей неделе провел совещание с представителями крупного бизнеса. На нем прозвучало, что одной из наиболее эффективных мер стимулирования спроса была бы повышенная инвестиционная активность "естественных монополий".

Проще говоря, если "Газпром" с удвоенным энтузиазмом примется закапывать в землю трубы производства российской трубно-металлургической отрасли, денег у людей прибавится. У каких-то, конечно, прибавится, с этим не поспоришь. Но именно эти люди как раз недостатка ни в рублях, ни в "резервных валютах" даже на фоне кризиса не испытывают. А все остальные, следуя логике правительства, как-нибудь перетопчутся.

Почему именно детям, а не тем, кто платил и продолжает платить налоги, содержа государство, частью которого является и Путин

Впрочем, жалкое подобие "вертолетных денег" в России все-таки будет. В понедельник Путин объявил, что все, кто имеет детей в возрасте от 3 до 16 лет, могут после 1 июня получить единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на ребенка. Эта зацикленность Путина на детях уже начинает внушать серьезное беспокойство. Эта мера вообще вызывает больше вопросов, чем хотелось бы. Почему именно детям, а не тем, кто платил и продолжает платить налоги, содержа государство, частью которого является и Путин? Почему единовременно, а не каждую неделю или месяц потерянных доходов? Потерянных, кстати, из-за введенных государством ограничений. И почему, наконец, 10 тысяч? Это что, адекватная компенсация за полуторамесячный домашний арест в компании собственных детей, способных превратить жизнь в ад? А бездетные, значит, страдают меньше?

Во всем этом самое удивительное в том, что на фоне откровенно пренебрежительной политики государства по отношению к собственным гражданам и налогоплательщикам, многие из которых оказались в безвыходной ситуации, на государственных каналах идет массированная рекламная кампания поправок в Конституцию.

Оказывается власти, которые между людьми и "резервными валютами" сделали выбор не в пользу собственных граждан, еще на что-то рассчитывают. Видимо на мощь пропагандистской машины. Вот только переоценивать эту мощь было бы ошибкой. Возможно, фатальной.

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