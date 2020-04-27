Ненужная нефть и лишняя валюта. Когда настал "черный день"

Мировая и российская экономика во времена пандемии – почему доллар и нефть оказались никому не нужны? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

В минувшие выходные председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал падение национальной экономики по итогам года на 7-8 процентов, заявив, что уже в этом году можно было бы потратить половину резервов, накопленных правительством в Фонде национального благосостояния. Он также предложил государству оказать гражданам материальную или продовольственную помощь.

Полная видеоверсия программы:

Тема помощи населению обсуждается с середины апреля. Началось с предложения Сергея Гуриева поступить как в США, и в период действия карантинных ограничений раздавать всем взрослым россиянам по 20 тысяч рублей в месяц. Свое мнение по этому вопросу высказал и глава Сбербанка Герман Греф в беседе с главой комитета Госдумы по бюджету Андреем Макаровым. Причем начал он свой ответ зачем-то с неудачной шутки:

– Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов. Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить эмитировать очень спокойно в очень короткий период времени три триллиона долларов долга, разместив его на рынке среди инвесторов всего мира и пустить их в собственную экономику, то у нас есть подобное ограничение.

Зачем Герману Грефу, которого я считал человеком неглупым, говорить то, что, мягко говоря, не соответствует действительности, совершенно непонятно. Обязательства, которые берут на себя американские или европейские власти, оказывая масштабную помощь, действительно финансируются за счет размещения государственных долговых бумаг. Но только львиную долю этих долговых бумаг покупают никакие не инвесторы по всему миру, а собственные Центробанки. И называется это "количественное смягчение". Федеральный резерв США уже приобрел государственных и ипотечных бумаг на 6 с половиной триллионов долларов и останавливаться совершенно не собирается.

Не хватает способности отказаться от привычных схем и стереотипов и выйти за рамки узких ведомственных задач

Агентство Bloomberg опросило ведущих экономистов США. Они сошлись во мнении, что ФРС купит в общей сложности бумаг на 10-11 триллионов долларов. Аналогично финансируются программы господдержки и в Европе, и в других странах, и Греф не может про это не знать. Так что если у российских властей чего-то и не хватает, то это явно не "снарядов", о которых говорит глава Сбербанка. Скорее, не хватает способности отказаться от привычных схем и стереотипов и выйти за рамки узких ведомственных задач.

За примером далеко ходить не надо. В пятницу Центральный банк ожидаемо снизил ставку рефинансирования до 5,5 процента годовых. А на пресс-конференции, которая состоялась после оглашения этого решения, глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, что на инфляции это не скажется из-за резкого сокращения спроса. Для ЦБ инфляция – главное, на остальное они не отвечают.

А для Минфина главное – бюджет.

Поэтому глава ведомства Антон Силуанов чуть не каждую неделю публично подсчитывает, на сколько лет ему хватит резервов, чтобы при текущих ценах на нефть выполнять бюджетные обязательства. И выглядит это настолько неуместно, что за министра становится как-то неловко. В последний раз глава Минфина выступил практически сразу после того, как стоимость майского контракта на американский сорт нефти WTI упала до минус 40 долларов за баррель. Российский сорт Urals в Роттердаме (куда российские продавцы еще должны его за свой счет доставить) рухнул на прошлой неделе ниже 10 долларов за баррель. Эта цена не окупает даже стоимость транспортировки российской нефти в европейский хаб.

Все это означает, что соглашение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ пока не работает. Во-первых, предложение по-прежнему существенно превышает спрос. А во-вторых, за время короткой, но весьма разрушительной "нефтяной войны" все, кто мог запасти дешевую нефть впрок, это сделали. И теперь избыток предложения будет убираться с рынка очень болезненным и неприятным способом – за счет банкротства нефтедобывающих компаний, а то и целых стран.

Так вот, при текущих ценах на нефть, которые означают полное отсутствие нефтяных доходов у государства, российский бюджет, возможно, еще несколько лет и протянет. Выплачивая пенсионерам и бюджетникам положенные им деньги.

Все вариации на тему "мы не хотим печатать деньги" очень быстро прекратятся

А вот нефтегазовый сектор, на который завязана добрая половина российской экономики, "текущие" цены на нефть выдержит недолго. От силы – месяц-другой. А потом потребуется спасательная операция, по сравнению с которой все нынешние меры поддержки пострадавших от коронавируса отраслей покажутся детскими игрушками. И все вариации на тему "мы не хотим печатать деньги" очень быстро прекратятся. Так что если текущие цены на нефть продлятся не недели, а месяцы или годы, России никакие резервы не помогут.

Ситуация на нефтяном рынке сложилась беспрецедентная. Почти такая же, какая складывается на валютном рынке.

Еще месяц назад все стрессовые сценарии предусматривали, что при падении цен на нефть ниже 25 долларов за баррель доллар улетит далеко за 100 рублей. Однако на фоне обвала нефти российская национальная валюта умудряется даже укрепляться, а за доллар не дают и 75 рублей. И объясняется это просто. Цетробанк и Минфин валюту на рынке продают, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета. А покупателей нет.

Люди сидят по домам. На отдых за границей надежд практически не осталось. Так что гражданам валюта если и нужна, то исключительно для "кубышки". Но сбережения "на черный день" сейчас мало кто делает. Этот самый день уже наступил, и время не откладывать, а тратить.

Покупают валюту в "мирное время" импортеры, но импорт нынче не в ходу. Люди тратятся в основном на еду. А она в России, по большей части, местная.

Единственные, кто еще покупает у ЦБ и Минфина валюту, – это компании, которым приходится обслуживать валютные кредиты. Да спекулянты, которые надеются дождаться момента, когда экспортеры окончательно взбесятся и пролоббируют девальвацию рубля. Но ждать им, возможно, придется долго. В конце концов экспортеры могут взять и дорогими рублями.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом: