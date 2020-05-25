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live Лицом к событию. Сигнал Кремля: парадом закончим эпидемию?

Лицом к событию. Сигнал Кремля: парадом закончим эпидемию?
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Лицом к событию. Сигнал Кремля: парадом закончим эпидемию?

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Парад Победы над Германией Владимир Путин назначил на 24 июня. Шествие "Бессмертного полка" - предложил готовить на 26 июля. Вопреки ожиданиям Владимир Путин пока не назначил всероссийское голосование по поправкам к конституции. Однако, подготовка к плебисциту интенсифицирована. Каковы политические и экономические результаты карантина, из которого власти страну уже выводят? Обсудят гость судии первый зам председателя Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев, политолог и экономист Мария Снеговая (Вашингтон), политик и психолог Леонид Гозман. Ведет передачу Михаил Соколов.Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30635193.html

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