Сигнал Кремля: пора закончить эпидемию?

Кортеж Владимира Путина в понедельник 25 мая доехал до Кремля, был ли там президент на самом деле мы достоверно не знаем, но так, видимо, дан сигнал элитам к выводу страны из изоляции. В этот день в Москве умерло 76 пациентов. В России 8915 заболевших в 83 регионах и 174 погибших. Несмотря на разговоры о том, что скорость заражения снизилась, эпидемия идет по России. Но вопреки ожиданиям Путин не назначил всероссийское голосование. Однако, подготовка к плебисциту интенсифицирована.

Каковы политические и экономические результаты двух месяцев карантина, из которого власти страну уже выводят? Обсуждают первый зам председателя Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев, политолог и экономист Мария Снеговая (Вашингтон), политик и психолог Леонид Гозман.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 26 мая в 19:05