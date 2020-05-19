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Дороги к свободе
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live Дороги к свободе. Война в Донбассе: новые повороты

Дороги к свободе. Война в Донбассе: новые повороты
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Дороги к свободе. Война в Донбассе: новые повороты

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Зачем летать в Берлин Дмитрию Козаку, замглавы администрации президента РФ, который курирует вопросы, связанные с Украиной? Может ли появиться новая траектория в консультациях по Донбассу? Меняются ли подходы в Москве и Киеве? Собеседники Виталия Портникова – Роман Бессмертный, экс-представитель Украины в минской Трехсторонней контактной группе и Мирослав Гай, руководитель благотворительной организации Фонд "Мир и Ко".

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