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Дороги к свободе

Война в Донбассе: новые повороты. Эфир в 20:30

Роман Бессмертный и Мирослав Гай: зачем Дмитрию Козаку летать в Берлин?

Зачем летать в Берлин Дмитрию Козаку, замглавы администрации президента РФ, который курирует вопросы, связанные с Украиной? Может ли появиться новая траектория в консультациях по Донбассу? Меняются ли подходы в Москве и Киеве? Собеседники Виталия Портникова – Роман Бессмертный, экс-представитель Украины в минской Трехсторонней контактной группе и Мирослав Гай, руководитель благотворительной организации Фонд "Мир и Ко". Эфир в 20:30.

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