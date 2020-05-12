Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в июле

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию России может пройти в июле, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на источники в администрации президента.

Издание утверждает, что региональные власти уже начали подготовку и с начала мая заключают новые контракты, чтобы укомплектовать избирательные участки и оповестить жителей о голосовании. Как утверждается, сроки окончания этих контрактов – середина июля. По словам источников, в Кремле рассчитывают, что за месяц до этого во всех регионах России, включая Москву, режим будет значительно смягчён или отменён. Это позволит провести голосование.

Один из источников пояснил, что тянуть с голосованием до осени нельзя, поскольку к тому времени ожидается снижение рейтингов власти и кризис в экономике.

Во вторник лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию. По словам депутата, ограничения в связи с пандемией могут сохраняться до конца года, а все законные процедуры по принятию поправок уже соблюдены и всенародное одобрение их не требуется. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина есть "однозначная позиция" по поводу голосования.