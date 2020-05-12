Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в июле

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию России может пройти в июле, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на источники в администрации президента.
Издание утверждает, что региональные власти уже начали подготовку и с начала мая заключают новые контракты, чтобы укомплектовать избирательные участки и оповестить жителей о голосовании. Как утверждается, сроки окончания этих контрактов – середина июля. По словам источников, в Кремле рассчитывают, что за месяц до этого во всех регионах России, включая Москву, режим будет значительно смягчён или отменён. Это позволит провести голосование.
Один из источников пояснил, что тянуть с голосованием до осени нельзя, поскольку к тому времени ожидается снижение рейтингов власти и кризис в экономике.
Во вторник лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию. По словам депутата, ограничения в связи с пандемией могут сохраняться до конца года, а все законные процедуры по принятию поправок уже соблюдены и всенародное одобрение их не требуется. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина есть "однозначная позиция" по поводу голосования.
- Внесение в Конституцию поправок инициировал в январе Владимир Путин. Тогда же он заявил, что они должны быть одобрены не только парламентом, но и всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Одними из самых обсуждаемых поправок являются установление приоритета Конституции России над международным правом, а также «обнуление» президентских сроков, которое позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Представители оппозиции считают поправки противоречащими действующей Конституции и требуют отменить их.
- Изначально голосование былл намечено на 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса Путин перенёс его на неопределённый срок.
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