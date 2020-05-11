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Лицом к событию

Новое обращение из бункера и "парадный" баттл с Батькой

Одинокий Владимир Путин у Вечного огня на Красной площади на фоне пустой Москвы. Скрин-шот телетрансляции 9 мая 2020 года

Чем Владимир Путин порадовал россиян на исходе праздников? В эфире Глеб Павловский, Никита Петров, Владимир Мацкевич

Можно ли положить в карман очередные обещания от Владимира Путина? Баттл на разогреве между Любовью Соболь и Ксенией Собчак. А также: заочный поединок президентов РФ и Беларуси 9 мая. Одинокий Путин, которого на несколько часов вывезли из бункера в центр Москвы, и Александр Лукашенко, который принимает рискованный парад с участием тысяч людей. А также: 20 лет после первой инаугурации Владимира Путина. Почему он внешне изменился куда сильнее своих тогдашних соперников по выборам? Прямая трансляция в 19.05. Звоните нам по номеру 8-800-200-22-12. В программе "Лицом к событию" участвуют: политолог Глеб Павловский, историк Никита Петров, философ Владимир Мацкевич (Минск). Ведущая Елена Рыковцева

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