Администратора телеграм-чата Вадима Чельдиева обвинили в хулиганстве

Во Владикавказе сотрудники полиции задержали Арсена Бесолова - сторонника так называемого ковид-диссидента и оперного певца Вадима Чельдиева. Ему предъявили обвинение в организации хулиганства на митинге, прошедшего в столице Северной Осетии 20 апреля. Об этом сообщает "Апология протеста".

Следствие считает, что Бесолов в составе преступной группы с Чельдиевым и Рамисом Чиркиновым призывал через телеграм к участию в митинге. Ранее администратор чата был задержан в Москве. Ему назначили 15 суток ареста по обвинению в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Суд посчитал, что Бесолов организовал стихийный митинг во Владикавказе 20 апреля.

В отношении Чельдиева возбуждено три уголовных дела. Его обвиняют в призывах к экстремизму, распространении фейков о коронавирусе и нападении на сотрудника полиции.

Чельдиев в своих видеообращениях без каких-либо доказательств утверждал, что власти специально заражают людей вирусом, делая тесты. Саму эпидемию он называет результатом международного заговора, в котором якобы участвуют и российские власти.

Чельдиев стал инициатором стихийного митинга против самоизоляции во Владикавказе, прошедшего 20 апреля. Тогда сотни жителей города вышли на площадь перед домом правительства Северной Осетии с требованием помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, и предоставить более детальную информацию о зараженных коронавирусом. На митинге были задержаны 69 человек. Большую часть из них обвинили в административных нарушениях.