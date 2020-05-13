"Просто кивните телевизору". В Сети не верят голосованию по почте

12 мая издание "Проект" со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что в администрации президента подготовлен законопроект, который позволит россиянам голосовать дистанционно – по почте и посредством интернета. В том, что Госдума его одобрит, сомнений не было.

И действительно, поправки, разрешающие голосование без присутствия на участках, в Думе одобрили уже на следующий день. Не сомневаются комментаторы и в том, что новые способы голосования открывают широчайший простор для фальсификаций. Об этом фактически открытым текстом заявил и один из источников "Проекта", анонимный член "Единой России": "Такая форма голосования в целом выгодна власти, она может позволить лучше контролировать результат", – цитирует его слова издание.

Федор Крашенинников

Ну то есть больше вообще никаких даже извращенных выборов, чистая фикция.

Николай Ляскин

Ну, теперь любые результаты нарисуют. Дальше только голосование по смс. Наблюдать за этим невозможно, ловить на фальсификации - крайне сложно. Это значит, что рейтинги ниже плинтуса.

Мария Никитина

Власть цепляется за свои троны всеми силами, придумывая каждый раз антинародные решения.

Выборов не было и не будет.

Кирилл Шулика

Все-таки решили пойти на уничтожение избирательной системы. Понятно ведь, да, что система дистанционного голосования это просто система фальсификации. Вернее даже не фальсификации, а откровенного рисования результатов. За границей это работает, но я иностранным наблюдателям не смог даже объяснить в свое время, что такое вбросы и карусели, они не понимают.

Вообще уже можно под эпидемию вводить монархию абсолютную и не париться.

Мария Снеговая

Ну вот! Проблема падения рейтингов власти решена!

Михаил Тихомиров

Вы ждали инноваций? Вот и наступило это время!

Магомед Чатуев

Продвинутое государство. И митинги онлайн и выборы теперь.

Роман Баданин

Российская демократия уверенно шла к переизбранию Владимира Путина с помощью поздравительных телеграмм от лица трудовых коллективов. И пришла.

В Сети развлекаются, придумывая новые перспективные формы голосования.

Сергей Меньшиков

Можно просто телевизору кивнуть в знак согласия.

Михаил Дзюбенко

Проще всего через унитаз.

Алексей Навальный и его соратники убеждены, что новая система вводится в пику "умному голосованию".

Любовь Соболь

Проконтролировать такое голосование будет, конечно, невозможно. Не сомневаюсь, что сделано это как противодействие нашему «Умному голосованию».

Накручивать голоса Симоньян поручат? Или сами там в администрации президента управятся?

Полнейший беспредел, конечно. И фактически отмена итак уже условно честных выборов под шумок и вирус.

Леонид Волков

Россия — удивительная страна. «Госдума запретила баллотироваться гражданам с судимостью по статье средней тяжести». «На выборах введут голосование по почте». Нигде в мире тебе бы и в голову не пришло, что между такими новостями есть связь. А в России она есть и очевидна каждому.

И заключается она в том, что в Кремле до усрачки боятся Умного голосования, и придумали новую стратегию борьбы с ним. Сильным кандидатам быстро сварганить по судимости, а на выборах создать новые инструменты фальсификаций. Бинго!

Новая система решает множество проблем – она может быть задействована и для голосования за поправки к Конституции, которое иначе пришлось бы откладывать на неопределенный срок.

Сергей Смирнов

В Кремле придумали ввести электронное голосование по всей стране. Причем быстро введут, чтобы уже можно было бы использовать в голосовании по поправкам в Конституцию.



Голосование введут через Госуслуги, наверняка. Где сейчас будут активно регистрироваться для получения выплат для детей.



Вообще правильно будет выдавать пособие только в случае, если человек приходит на "выборы" в Госуслугах. Нет, ну а что?

Михаил Рубин

Вот так мы и одобрим обнуление сроков. По почте.

Евгений Одинцов

Если это так, то ситуация с голосованием и карантином проясняется. Ограничительные меры могут быть сохранены или даже ужесточены, а голосованию 24 июня - быть.

Как говорит народ, и на ёлку влезть, и задницу не ободрать.

Саша Сотник

У них свербит. Им позарез надо, чтобы плебс нажал на любую кнопочку. А обновленное Конституёвище они сами нарисуют.

Такой способ голосования недалек от того, который ранее в шутку предлагали в твиттере.

Формально возможность организовать дистанционное голосование закреплена законом уже давно.

Алексей Власов

Я что-то пропустил?



Постановление ЦИК России от 05.10.2011 N 41/353-6 "О Временном порядке голосования по почте при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума"



п. 1 4 ст. 4 67-ФЗ



14. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте. При этом учитываются голоса избирателей, участников референдума, поступившие в соответствующую комиссию не позднее окончания времени голосования в день голосования. Порядок голосования по почте при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума до урегулирования этого вопроса федеральным законом определяется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Однако в законе не было оговорено, при каких обстоятельствах может применяться такое дистанционное голосование и может ли оно полностью заменить голосование на избирательных участках. Новые поправки оговаривают, что голосование по почте и через интернет может быть введено "для охраны здоровья граждан", и предусматривают "другие формы проведения выборов вне избирательных участков".

Закон о дистанционном голосовании недавно приняли и в Польше, где из-за эпидемии коронавируса пришлось переносить президентские выборы. Но многие не без оснований предполагают, что российские власти будут злоупотреблять новым порядком голосования с большей вероятностью, чем польские.

Дмитрий Нестеров

Формально Европа еще при Чурове заставила ввести в 67-ФЗ возможность голосования по почте, однако норма была не расшифрована и потому оставалась спящей.

Одновременно понятно, что сейчас идет процесс поиска экстренных электоральных палочек-выручалочек. Теперь любой полицейский и районный судья смогут лишить любого неугодного кандидата возможности избираться, часть подписей теперь будут собирать через непрозрачные государственные порталы, вот если что и локальную эпидемию можно будет объявить и включить в игру исполнительных бюджетников (даже без их ведома) и патриотичную Почту России.

Выборы станут еще более декоративными и менее легитимными. Тем более важными будут околовыборные политические истории.