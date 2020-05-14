Закон желания. Виталий Портников - о мести, которая не свершилась

Украинский парламент после нескольких недель изнурительной борьбы принял так называемый банковский закон, который делает невозможным возвращение ранее национализированных банков их бывшим владельцам. А если уж быть конкретным – делает невозможным возвращение "Приват-банка", системообразующего банка страны, украинскому олигарху Игорю Коломойскому, одному из творцов победы Владимира Зеленского на выборах президента страны.



Закон, по своей сути, результат не украинской законодательной инициативы, а настоятельного требования Международного валютного фонда, представители которого не скрывали: без его принятия страна не получит необходимой помощи и не сможет рассчитаться с долгами. Закон обсуждали уже после того, как обещанная Украине сумма была вписана в её бюджет на текущий год. Без этих денег стране и до эпидемии коронавируса и карантина грозил бы дефолт и экономический крах, а уж после карантина и подавно.

Тем не менее, Зеленскому не удалось обеспечить большинства голосов собственной фракции в Верховной раде для принятия закона в первом чтении. На выручку главе государства пришли оппозиционеры из "Европейской солидарности" его предшественника Петра Порошенко и партии "Голос" Святослава Вакарчука. Уже после того, как "банковский закон" стали готовить ко второму чтению, лоббисты интересов Коломойского развернули яростную активность, чтобы не допустить его принятия, подготовили (ни больше, ни меньше) 16 тысяч поправок, обсуждение которых могло бы затянуть дискуссию на несколько месяцев. Парламенту пришлось спешно принимать изменения в регламенте, которые помогли избавиться от "поправочного спама", потом преодолевать сопротивление противников этих изменений и, наконец, голосовать окончательный вариант законопроекта.

Зеленский банк не вернул, месть не свершилась

На все это ушло несколько недель – и это во время карантина, во время катастрофической нехватки ресурсов! За эти недели кончилось терпение и у МВФ. Фонд отказался продолжать переговоры о долгосрочном кредите и согласился предоставить лишь краткосрочный кредит, разбитый на отдельные транши, причём решения о предоставлении каждой новой порции помощи будут приниматься отдельно – очевидно, из опасения, что у украинской власти может появиться искушение "внести" Коломойского в "Приват-банк" через черный ход. Лучшей – а вернее, худшей – демонстрации недоверия – и не придумаешь.

Но и теперь, когда условия МВФ исполнены и финансовая помощь, пускай и кратковременная, Украине обеспечена, Зеленскому рано отдыхать. "Банковский закон" был законом его желания не оказаться на финансовой мели. Но одновременно принятие этого документа может значительно ухудшить отношения Зеленского с человеком, которому он во многом обязан своей актёрской и политической карьерой. На первый взгляд, Коломойский не должен идти на открытый конфликт с президентом хотя бы потому, что победа Зеленского значительно увеличила его влияние и в украинской политике, и в украинском бизнесе, сделала национальным олигархом №1. Вспомним: в последние годы правления Порошенко Коломойский даже не пытался вернуться в страну из израильской эмиграции, теряя политический вес на родине.

С другой стороны, он ввязался в украинскую предвыборную кампанию 2019 года прежде всего потому, что был глубоко оскорблен национализацией "Приват-банка". Причём и Порошенко, политическим союзником которого Коломойский был на выборах 2014 года, пошел на эту приватизацию не от хорошей жизни, а по требованию все тех же международных институций, считавших, что лишившийся реальных денег банк может, в случае свого краха обрушить финансовую систему страны.

Однако Коломойский явно не из тех людей, кто считает, что нужно думать о каких-то требованиях МВФ и какой-то украинской стабильности, если речь идет о его интересах. Он был буквально одержим идеей наказания Порошенко – и именно эта идея, а вовсе не желание Зеленского порулить страной, была основным мотивом, который побудил его стать участником и победителем президентской кампании 2019 года. Коломойский при этом публично ратовал за поражение Порошенко и за дефолт одновременно, он прекрасно понимал, к каким катастрофическим последствиям должно было бы привести возвращение ему "Приват-банка". Но его эти последствия не пугали. Новый президент Украины просто должен был вернуть ему банк. Просто должен был отомстить за его поруганную честь и за испорченную репутацию.

Зеленский банк не вернул, месть не свершилась. Теперь нам предстоит узнать, смирится ли с этим Коломойский в надежде компенсировать неожиданное поражение доходами в других отраслях украинской экономики или же отношениям бывшего комика с эсцентричным олигархом суждено повторить уже завершенный сценарий отношений бывшего чекиста с другим эксцентричным олигархом недавнего прошлого, Борисом Березовским.

Виталий Портников – журналист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"

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