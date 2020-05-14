Власти Иркутской области отказались бесплатно кормить школьников

Министерство образования Иркутской области сообщило муниципальным чиновникам в сфере образования о том, что власти региона отозвали заявку по бесплатному горячему питанию школьников с 1 по 4 классы. Согласно этому внутреннему документу, в большинстве школ области нет ни ресурсов, ни оборудования для того, чтобы с 1 сентября 2020 года исполнить указ президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на координатора штаба Алексея Навального в Иркутске Сергея Беспалова.

По информации Минобразования Приангарья, что все мероприятия по обеспечению школьников младших классов горячим питанием переносятся на осень 2022 года. В министерстве образования Иркутской области оперативно прокомментировать ситуацию отказались, потребовав письменный запрос редакции.