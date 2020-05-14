Сечин попросил освободить от налогов инвестиции "Роснефти" в генетику

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин попросил Владимира Путина исключить инвестиции нефтяной компании в генетические технологии из расчета налогооблагаемой базы. "Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли", — сказал Сечин на совещании с президентом.

На этом совещании Путин объявил, что в России начали создавать три геномных центра мирового уровня и "Роснефть" будет главным технологическим партнером этой программы. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что кроме "Роснефти" в проекте уже определен "достаточно широкий спектр возможных партнеров". По ее словам, три геномных центра созданы в рамках федеральной программы развития генетических технологий до 2027 года по четырем направлениям — биобезопасность, медицина, сельское хозяйство и промышленность. Головной организацией стал Курчатовский институт, сказала она.

Премьер-министр Михаил Мишустин распоряжением от 2 марта одобрил подписание соглашения правительства с "Роснефтью" о сотрудничестве ради ускорения развития генетических технологий. Как писала "Русская служба Би-Би-Си", из распоряжения следует, что правительство предоставит "Роснефти" недвижимость для центра генетических исследований, компания создаст эту организацию в форме АНО и будет ее финансировать. По оценкам издания, в ближайшие семь лет компания выделит на этот проект от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Наблюдательный совет центра возглавит Сечин, отмечало издание. Кроме того, в совет могут войти вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова. За этот текст "Роснефть" пообещала подать на "Би-би-си" в суд.

12 мая на встрече с Путиным Сечин уже просил о льготах. Он предложил:

снизить для "Роснефти" тарифы на прокачку нефти;

отложить уплату налогов, связанных с геологоразведкой;

распространить льготные условия кредитования не только на нефтяников, но и на их подрядчиков и поставщиков.

Ключевым вопросом для "Роснефти" Сечин назвал тарифы на прокачку. Он привел цифры, согласно которым цена на нефть в рублях с 2008 года выросла с 1100 до 1200 рублей за тонну, а тариф "Транснефти" — на с 822 до 2100 рублей за тонну на 100 км. В результате расходы на транспорт составляют 32% в стоимости нефти, пожаловался он. Свои просьбы Сечин изложил в ответ на вопрос Путина, чем государство может помочь нефтяникам, и сразу передал президенту предложения в письменном виде.

Основная причина падения цен на нефть, на которое ссылается Игорь Сечин, — снижение мирового спроса из-за пандемии COVID-19, но старт обвалу дал разрыв соглашения в начале марта. Сечин был одним из главных сторонников выхода России из соглашения.