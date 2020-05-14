СК проверяет видео с цветами у иностранного захоронения в Балтийске

Следственный комитет в Калининградской области проверяет видео, на котором житель Балтийска 9 мая возлагает цветы к могилам солдат вермахта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

СМИ написали о ролике 12 мая. Калининградская пресса уточняет, что автором видео является Сергей Дустин. В ролике он возлагает цветы к мемориалу солдатам Красной Армии, погибшим при штурме города Пиллау (прежнее название Балтийска – РС). Затем, он направляется к международному мемориалу памяти жертв Второй мировой войны. Там похоронены жители города, беженцы и солдаты немецкой армии.

"Я считаю, что все эти люди являются жертвами преступной политики развязывания войн. Войны развязывают политики, а гибнут в них обычные люди, в том числе и те, которые были призваны в армию часто не по своей воле", - говорит автор видео.

Дустин в своем видео неоднократно называет события Второй мировую войны трагическими.

Следственный комитет примет по итогам проверки процессуальное решение.

Международный мемориал памяти жертв Второй мировой войны открыт в Балтийске в августе 2000 года.