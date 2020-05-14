Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Сергей Князев заявил о будущем уходе из вуза после выхода материала, в котором студенты жаловались на домогательства на факультете.

На своей странице в фейсбуке он признался в том, что у него были отношения со студентами, но он всегда считал, что они были добровольными. Он заявил, что считает, что никогда не пользовался своим служебным положением, но при этом понимает, что некоторые его высказывания могли быть интерпретированы иначе.

"Мне очень жаль, если мои поступки всё же привели к тому, что кто-то от них пострадал. Я искренне сожалею и приношу свои извинения", – резюмировал Князев.

Ранее студенческий интернет-журнал DOXA опубликовал анонимные рассказы студенток о домогательствах и харассменте со стороны преподавателей на филологическом факультете МГУ. Имена преподавателей при этом не назывались.