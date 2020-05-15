В России впервые с 2013 года выросла доля оправдательных приговоров

Доля оправдательных приговоров в российских судах выросла впервые с 2013 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде. Это объясняется увеличением участия присяжных в районных судах, при этом вероятность оправдания в обычном суде остается мизерной, отмечает издание.

Согласно данным судебной статистики, число оправдательных приговоров в России в 2019 году выросло на 8,3 процента и достигло 2256. Однако их доля остается очень низкой — она увеличилась с 0,3 до 0,36 процента.

Эти цифры – прежде всего результат того, что в районных судах начали работать присяжные. Там они рассматривают преимущественно дела об убийстве без отягчающих обстоятельств, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также дела о сбыте, производстве или перемещении наркотических веществ в особо крупном размере. В 2019 году они рассмотрели дела 1120 человек — это в два с половиной раза больше, чем в 2018-м, и 242 из них присяжные оправдали. То есть в прошлом году присяжные выпустили на свободу каждого десятого оправданного российскими судами.

В мае прошлого года издание "Проект" сообщало, что количество оправдательных приговоров в 2018 году снизилось до 0,23 процента и достигло минимума в истории современной России. В 2018 году суды присяжных рассмотрели всего 522 дела(0,06%). Но даже в этих условиях районные суды присяжных оправдали 5 из 13 подсудимых, отмечает "Проект".



В феврале председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил передавать судам присяжных все дела по особо тяжким преступлениям (кроме содержащих гостайну) и дела о преступлениях в сфере предпринимательства.