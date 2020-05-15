ФРГ отказалась освобождать "Северный поток - 2" от газовой директивы

Федеральное сетевое агентство Германии отказало проекту "Северный поток - 2" в освобождении от правил газовой директивы Евросоюза, так как проект не был реализован до 23 мая. Регулятор отклонил заявку компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и постановил, что проект подлежит европейскому регулированию.

Согласно газовой директиве, ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в ЕС, применяются правила внутреннего рынка. Поставщиком и оператором газа не может быть одна и та же компания – доступ к трубе должен быть у третьих стран. Это означает что, компания-оператор Nord Stream 2 AG должна быть независима от российского "Газпрома", а 50 процентов мощностей трубопровода должны быть зарезервированы для других поставщиков. Сейчас Nord Stream 2 AG на 100 процентов принадлежит российскому концерну.