МГУ не станет проверять сообщения о домогательствах преподавателей

МГУ не будет проводить проверку фактов после сообщений о возможных сексуальных домогательствах со стороны преподавателей филологического факультета и увольнения одного из них. Об этом сообщил исполняющий обязанности декана филфака Андрей Липгарт.

Накануне в связях со студентами признался преподаватель филфака Сергей Князев. Он отметил, что отношения были добровольными. При этом Князев решил уволиться из университета.

Липгарт уточнил, признания Князева не являются основанием для проверок. "Чисто интеллигентный человек решил душу облегчить, там сказано, что ничего по принуждению не было. Это взрослые люди общались друг с другом. Если у кого-то возникли претензии – это решается в судебном порядке", – подчеркнул руководитель филфака в разговоре с "РИА Новости".

По словам Липгарта, "раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп".

Анонимные рассказы студенток о домогательствах и харассменте со стороны преподавателей филфака в начале мая опубликовал студенческий журнал DOXA. Имена преподавателей не упоминались.

В среду студенты, аспиранты и выпускники МГУ опубликовали открытое письмо, адресованное руководству вуза, с требованием защитить их от "сексуальных злоупотреблений и харассмента" со стороны преподавателей, которые "стали привычной практикой".