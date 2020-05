"Ложные данные убивают". Что не так с учетом смертей от COVID-19

Практически с самого начала эпидемии COVID-19 многие задавались вопросом, отчего уровень смертности от этой болезни в России, по официальным данным, в разы ниже, чем в странах с подобным числом зараженных, включая западные страны с высоким уровнем медицины. Точнее, вопрос этот был скорее риторическим - многие предполагали, что российская статистика так или иначе не учитывает большое количество зараженных и умерших. В блогах регулярно появлялись сообщения о случаях, когда больных не тестировали на коронавирус, а умершим записывали другую причину смерти, даже несмотря на положительный результат теста.

Елена Рыцарева

Сегодня умер мой папа Рыцарев Константин Викторович. Три недели боролся с covid. Последние 10 дней на ИВЛ. 82 года. Он был прекрасным человеком. Помяните его добрым словом или молитвой, кто может.

Основную причину смерти написали - отек мозга. Так что можно не удивляться, почему в России такая низкая смертность от covid.

Алексей Дуленков

Новости о моем отчиме плохие. Положили в реанимацию: сначала на аппарат ИВЛ, а теперь ввели в медикаментозный сон. При этом до сих пор нет результатов анализа на коронавирус, взятый 26 апреля! Такое ощущение, что специально тянут с результатами, чтобы не портить статистику заболевших по Калужской области. А статистика за последние дни такая красивая, около 90, но не более 100 чел...

А именно из-за отсутствия этого результата отчима выписали из больницы на праздники. Скорее всего, он тогда заразил маму, у которой поднялась температура и держится последние дни. Но у мамы не берут анализ на Covid-19, поскольку берут анализ лишь у тех, кто контактировал с зараженными. А у отчима нет результатов до сих пор! Хотя лечащий врач говорит, что отчим почти точно заразился коронавирусом, как и все пациенты той палаты, в которую он попал с кровотечением в конце апреля.

В Москве начинают выборочно тестировать всех жителей. И в это самое время в 170 км от МКАД не могут протестировать человека, уже находящегося на ИВЛ.

Все это похоже на какой-то кошмарный сон. Но нет, это Россия 2020 года...

Апрельские данные об общей смертности за месяц подтвердили подозрения блогеров и журналистов: в апреле 2020 года в городе было зарегистрировано на 20% больше смертей, чем в среднем за тот же месяц на протяжении последних 10 лет.

Сергей Аксенов

Вам, ковид-диссиденты: хорошая четкая цифра в 20%, очень похожая на нью-йоркскую и на итальянские с испанскими. Для тех, кто не следит за дискурсом: цифры общей смертности - самые точные, и их практически невозможно фальсифицировать, в отличие от количества сделанных тестов, поставленных диагнозов, заболевших, выздоровевших и т.д.

Борис Овчинников

Промежуточное резюме:

1. в Москве смертность в апреле выше нормы примерно на 20%. Только примерно треть этого роста объясняется "официальными" смертями от ковида - но если учесть вчерашнее "опровержение" департамента здравоохранения, то получается, что остальной рост смертности создается смертями людей, которые заразились коронавирусом, но согласно заключению умерли от других причин

2. в Петербург смертность тоже выше нормы, но рост меньше чем на 10%. При этом лишь примерно 1/10 этого роста объясняется "официальными" смертями от ковида. Весь или почти весь остальной рост смертности приходится на долю смертей от пневмонии и других болезней органов дыхания людей без подтвержденного коронавируса (подтвержденных в Питере мало в т.ч. из-за меньшего количества тестов на душу)

По отдельности московскую и питерскую ситуации можно объяснить разными альтернативными теориями (смерти от карантина, обилие внутрибольничных заражений, наличие двух эпидемий одновременно). Но когда мы их совмещаем вместе, остается единственный вариант интерпретации - основной причиной роста смертности в двух столицах в апреле являются смерти от коронавируса, большинство из которых при этом официально записываются на другие болезни

Александр Новиченко

Через 20 лет продюсеры «Чернобыля» снимут мини-сериал про корону в России

Основываясь на этих данных, New York Times и Financial Times опубликовали статьи, в которых утверждается, что из-за специфики российских методов подсчета статистика не регистрирует до 70% смертей, связанных с коронавирусом, в Москве и до 80% - в регионах. Эти публикации вызвали возмущение у многих чиновников.

Александр Синяков

Financial Times сообщила, что Россия занижает статистику по количеству умерших из-за коронавируса и в реальности число таких случаев может быть на 70% больше. Аналогичная статья вышла в The New York Times. В ответ на публикацию FT вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти «никогда не манипулировали официальной статистикой».

Как вообще у них язык повернулся обвинять во вранье людей кристальной честности?

При этом пресс-служба Минздрава фактически признала, что в России смерти зараженных классифицируют не так, как рекомендует ВОЗ. Департамент здравоохранения Москвы также опубликовал официальное опровержение, из которого можно сделать вывод, что NYT и FT все поняли правильно - избыточная смертность действительно есть, а многие случаи смерти от коронавируса действительно не регистрируются.

Сергей Шпилькин

Прекрасный текст.

Во-первых, не брала, во-вторых, вернула целый, в-третьих, он уже был разбитый.

639/(1-"свыше 60%") означает >1600 одних только только умерших с официально обнаруженным (в другой трактовке - "подозреваемым") коронавирусом. То есть оценки на основе избыточной смертности были по сути верны.

Между тем скандал продолжает разгораться. Роскомнадзор приступил к проверке статей в FT и NYT на наличие фейков, а МИД выступил с требованием, чтобы газеты опровергли опубликованную информацию - в противном случае, заявила Мария Захарова, ведомство обратится в ООН.

Мария Захарова

То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли.

И сегодня Генсек НАТО Столтенберг четко задал ее направление: «Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок».

Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство «Блумберг» публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке.

Патриотичные блогеры Захарову поддержали.

Дмитрий Аграновский

Здесь два момента: субъективный и объективный. Субъективный в том, что США, несмотря на свои размеры и экономическую мощь, государство с очень мелочной психологией, которая просто не выносит, когда где-то ситуация лучше, чем у нее, или кто-то добился каких-то больших достижений. Эта публикация примерно в том же русле, как и попытка присвоить победу в войне.

Другим такая реакция российских властей показалась неадекватной.

Александр Черкасов

МИД: Центральная газета оповестила свет, что больше диабета в стране советской нет

Наталья Грязневич

МИД потребовал опровергнуть эту статью. Значит точно правду написали.

Константин Сонин

Госдума и МИД подготовили какие-то запросы-документы-решения по поводу статей в New York Times и Financial Times по поводу смертности от COVID-19. В этих статьях, коротко пересказывая, было написано, что смертность от COVID-19 в российских официальных данных занижена примерно в 3-4 раза и объяснено, для широкой публики, откуда берётся эта оценка.

Заметим, что хотя "занижена в 3-4 раза" звучит очень резко, но это, на самом деле, не делает Россию примером-неудачником и т.п. Любой может пойти на http://91-divoc.com/pages/covid-visualization/ и сравнить российские показатели с остальными - они, с учётом размеров страны (там можно смотреть и такой график) вполне обычные и в сравнительной перспективе вполне удовлетворительные. Наоборот, если до этого данные выглядели просто полной лажей, теперь они стали выглядеть разумно. Опубликованные вскоре данные по дополнительной смертности только подтвердили то, о чём написали FT и NYT.

Разница в оценках, сделанных экспертами и цифрах, публикуемых, например, департаментом здравоохранения Москвы - скорее, в методологии учёта. То есть никто не обвиняет московские власти в том, что они "скрывают трупы". (В регионах есть более странные вещи, но тоже пока не "сокрытие трупов".) Эксперты указывают на то, что публикуемые данные плохо отражают происходящее - и не соответствуют мировым стандартам (быстро меняющимся по ходу коронакризиса). В аналогичной ситуации в Нью-Йорке, например, пересчитали смерти от COVID-19. То есть речь идёт о "переклассификации" категорий смертей, а не скрытых или выдуманных смертях.

Но вот что удивительно - почему это какой-то чудовищный непрофессионализм со стороны Госдумы и МИДа. Статья в New York Times - это просто пересказ анализа, проведённого российскими исследователями - Tatiana Mikhailova из РАНХиГС, Boris Ovchinnikov, Rickky SpireWanderer и другими. (Смотрите в их журналах.) О том, что российская статистика смертности от COVID-19 не бьётся с другой же российской официальной статистикой писали и Sergey Shpilkin, и Mikhail Gelfand, и я - и извините, кого не упомянул, многие. Корреспондент New York Times Ivan Nechepurenko, как я понимаю, просто сообщил об оценках экспертов и процитировал часть из них. Журналисты в точности выполнили свой журналистский долг - пересказали мнение профессионалов о собранной статистике.

Ещё не хватает сейчас устроить охоту на экспертов. Напоминает действия китайских деятелей, которые в январе преследовали врачей, которые пытались информировать их же самих об опасности коронавируса. Наоборот, экспертов нужно максимально использовать для анализа уже собранных данных - ни в МИДе, ни в Госдуме, ни в Минздраве нет специалистов по статистическому анализу данных высокого уровня. Работа перечисленных и других экспертов по уточнению российской статистики - это огромная помощь и руководству страны, и руководству регионов. Глупо и преступно это не понимать.

Кирилл Шулика

МИД РФ направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть данные о занижении смертности от коронавируса в России.

Но как бы там ни было, отмечу, что мы по крайней мере узнали, что в России не каждый умерший с коронавирусом считается умершим от коронавируса. И только небольшое количество регионов, я знаю только один, дают статистику по этим двум категориям, но она нигде не суммируется.

Я не знаю, правильно это или нет, потому что в каждой стране система подсчета своя. Но вот совершенно точно мы должны знать и цифру умерших от коронавируса, и цифру умерших с короновирусом. Считать их можно как угодно, главное давать их официально обществу.

Александра Архипова

Знаете, есть такой старый советский анекдот. Александр Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт присутствуют на параде на Красной площади.

— Эх, — сказал Александр Македонский,— если бы у меня были советские танки, я бы захватил весь мир.

— Если бы у меня были такие самолеты,— сказал Юлий Цезарь,— никогда бы не пала Великая Римская Империя.

— Ничего вы не понимаете, — ответил им Наполеон Бонапарт,— была бы у меня советская газета "Правда", никто бы не узнал о моем проигрыше при Ватерлоо.

О чем это я? Скандал о занижении количества умерших разгорается, причем самым безобразным из всех возможных способов.

Мэрия Москвы признала, что 60% смертей от зараженных коронавирусом в статистику не включили, ибо "умерли от иных причин". Ну умерли, ну был у них ковид.

За два дня до этого NYT и FT написали об этом же: смертность от ковида занижена на 70% - в том числе по этим же причинам и в частности, на основании расчетов российских же статистиков. И вот теперь МИД требует лишить аккредитации американских журналистов.

"МИД России собирается направить в издания Financial Times и New York Times письма с требованием опровергнуть информацию занижение данных о смертности от COVID-19 в России" - сказала Захарова.

Правда не важна, все должны думать, что мы победили напасть и у нас все отлично. Истинная правда: "Будь у меня газета "Правда", никто не узнал бы о моем провале под Ватерлоо".

Сергей Давидис

Требования опровержения публикаций New York Times и The Financial Times, жалобы в ООН и чуть ли в спортлото, угрозы лишить аккредитации корреспондентов - какой-то тяжелый бред, демонстрирующий всему миру позорные наглость, глупость и полную неадекватности российской власти.

Обе газеты разместили статьи, которые на основании возросших, согласно официальной статистике, данных о смертности и мнений различных российских экспертов, комментирующих эти цифры, делают вывод о том, что реальное количество смертей от коронавируса в российских регионах, возможно, на 70% выше объявляемого, а официальная статистика может быть заниженной на 70%.

Что тут можно требовать опровергнуть? Данные российской статистики? Экспертные предположения? Выводы о возможности большей смертности и ее занижении властями? Что?

Как, вообще, можно требовать опровергнуть мнение? Утверждение о том, что что-то возможно?

Кажется, эти люди так привыкли к административным инструментам дома, что забыли о том, что мир устроен не так. И добро бы, если бы они позорили только себя. К сожалению, они позорят Россию целиком.

Расследование, посвященное недоучету смертей от COVID-19, опубликовала и "Медуза".

Андрей Степанов

Очень дельное журналистское расследование по следам FT. Никого зря не обвиняют, если нет фактов, но и несостыковки найденные предъявляют.

В целом похоже, что можно легко на 2-3 умножать цифры летальности ковида в России.

Петр Фаворов

Вот эта статья мне кстати нравится - она в основном убедительно свидетельствует в пользу массовых проблем с установкой конкретной причины смерти. Ну, тем больше оснований ориентироваться на цифры общей смертности.

Дмитрий Шабельников

Как бы я суммировал этот материал:



В России не скрывают и не фальсифицируют данные по смертности от коронавируса специально, их скрывают и фальсифицируют примерно так же, как и другие данные по смертности от тех или иных причин, которые в тот или иной момент времени приобретают «политическое» значение. Ну и делается это, тоже как всегда, не централизованно, хотя и во многом благодаря пониманию/толкованию на местах централизованных бюрократических процессов (которые так и устроены и так завязаны на репрессии по отношению к бюджетникам, что это понимание/толкование почти всегда работает в одном направлении).



Не уверен, что это утешительный вывод (даже по сравнению с "злодеи в Политбюро решили скрыть от человечества и своих граждан истинные масштабы трагедии"), прежде всего для нас с вами.

Рустем Адагамов

Наивно было бы предполагать, что путинское государство, которое врёт всегда и во всем, которое построено на тотальной лжи и подтасовках, в истории с пандемией коронавируса предстанет в каком-то ином качестве. Нет, всё как обычно — враньё и подтасовки.

Эль Мюрид

На самом деле есть два относительно внятных объяснения возникшей нестыковке в статистике смертности. Первое, самое простое - фальсифицируют. Учитывая способности российской власти в этом вопросе, такая версия выглядит вполне правдоподобной. Врут и воруют - два "В", на чем основана нынешняя российская власть, как сказал актер Серебряков.

Второе объяснение не сильно комплиментарнее для властей - прямой фальсификации количеством смертей от коронавируса нет, но есть последствия борьбы с коронавирусом. Люди, которые умерли вследствие неоказания им помощи, так как российское здравоохранение развалено, а потому не способно справляться с тривиальной эпидемией, не убивая при этом другие категории больных.

И то, и другое объяснение выглядит для кремлевских крайне неприятно, поэтому они и взвыли. Естественно, аргументы с российской стороны выглядят неубедительно, так как своей версии нестыковок она не предоставляет. Аргумент - а у вас самих куча народа поумирала - это не аргумент, так как вопрос о России. Кстати, в США плачевное состояние здравоохранения - только наруку администрации Трампа, который считает медицинскую катастрофу провалом программы Обамы под названием "Obamacare", и, возможно, вполне обосновано.

Но вопрос не об Америке, пусть они разбираются со своими проблемами без нас. Вопрос в российских реалиях. Если от борьбы с коронавирусом и правда умирает больше, чем от него самого, то в чем смысл такой борьбы, если при этом пускают под нож российскую экономику, загоняя в нищету миллионы людей? Вопрос предельно простой - это идиотизм или предательство?

Михаил Крутихин

Один из принципов, который люди должны приобретать с жизненным опытом, это презумпция лживости властей. Всё, что говорят власти, - брехня, пока не будет доказано обратное.

Не у всех, к сожалению, вырабатывается такой иммунитет. Но это уже другое. Врожденный синдром граблей.

Кирилл Рогов

...Власть может быть основана либо на фальсификациях, либо на страхе их разоблачения. И это совсем разные власти. Угадайте, которая наша (у вас три попытки).

Не следует забывать, что фальсификации лежат в основе существующего в России режима - я имею в виду выборные фальсификации, а продвинутые статистические методы, позволяющие разоблачить часть из них, являются, в результате, "генетическим" врагом режима. И признать их - это поставить свою легитимность под удар.

Владимир Гельман

Проблема в том, что невозможно одной рукой бороться с пандемией, опираясь на достоверную статистику, а другой рукой - управлять страной, опираясь на мандат, полученный в ходе выборов, официальные итоги которых носят заведомо недостоверный характер (примечательно, что выявленные Татьяной Михайловой регионы с минимальной дисперсией данных по пандемии - это во многом те же самые регионы, где подозрения в фальсификации итогов голосований наиболее сильные)

Анастасия Миронова

Манипуляции со статистикой - кратчайший путь к железному занавесу. Только опустят его на сей раз с той стороны - не с этой.

Нас не будут пускать в приличные страны. И в неприличные тоже, потому что если нас будет принимать какая-нибудь Сербия или Италия, Сербию с Италией тоже закроют снаружи. Так что не читайте с замиранием сердца новости про планы открыть те или иные европейские курорты - их откроют не для нас. Мы все заплатим за непрозрачность нашей власти и нашу медицинскую статистику.

Россия не такая существенная для стран первого мира страна, чтобы они не могли себе позволить от нас закрыться.

Я лишь подтверждаю свой прогноз - это конец. Все рушится. С выборами, с социальным мониторингом, с цифровым экспериментом и снятием изоляции они перегнули. Я не думаю, что текущая политическая система в ее нынешнем виде сохранится хотя бы в течение года - до января ее снесет или она до неузнаваемости преобразится

Врачи напоминают, что манипуляции со статистикой напрямую скажутся на том, как в стране будет выстроена система помощи заболевшим.

Андрей Волна

...Вирус не считается у нас причиной смерти – это сопутствующее или фоновое заболевание.

К чему это приведёт и уже приводит? К невозможности понять масштаб проблемы и оценить адекватность предпринимаемых усилий. К отсутствию базиса для планирования в будущем. В случае второй, третьей волны. В случае другой эпидемии.

Саша Борисова

Почему все (как дураки) несут в статистику все смерти "С" коронавирусом, а не "ОТ" коронавируса?

Короткий ответ: потому что так учит ВОЗ.​ <...>

Статистика по заболеванию - особенно новому, ранее неизвестному вирусу - ведется (сюрприз!) не для того, чтоб участвовать в чемпионате мира по числу случаев среди стран или чемпионате среди болезней по летальности. Она ведется для того, чтобы изучить заболевание. Особенно в условиях массовой заболеваемости и инфекции, которая не видна "на глаз" - не бубонная чума, - число умерших остается самой точной характеристикой. Число больных зависит от охвата тестированием, число госпитализированных вообще и в ОРИТ - от числа коек вообще и в ОРИТ. Оба числа могут выйти на плато, но не потому что эпидемия отсутпила, а потому что тестов больше нет или койки заполнились. А смерти продолжают регистрироваться не смотря ни на что (если у нас не Сомали, конечно, и дело не дошло до совсем коллапса всего). Поэтому тут важно договориться о том, чтоб их максимально корректно и единообразно учитывать. Это может быть само по себе сложно - см истории в Италии в очагах, но все равно смерти - последнее прибежище, если не они - то никто.

Зачем нести умершего с четвертой стадией рака в статистику коронавируса? А потому что это новый вирус, мы не знаем, каково ему с раком. Каково ему с полом, возрастом, диабетом - этого ничего мы не знаем. А это очень важно, чтобы определить группу риска. Так вот, в еще в самом первом отчете ВОЗ по Китаю - февральском! - уже были посчитаны первые сrude fatality ratio (CFR) - завышенные, но до сих пор осмысленные для интерпретации цифры, оказавшие большую помощь в начале эпидемии в Европе. И они были указаны как для всего Китая, так и секционно - отдельно в Ухане и вне его, отдельно по женщинам и мужчинам, а также - по группам риска (и эти группы риска впервые были перечислены). Так вот, если бы онкологических больных не несли в общую, подаваемую в ВОЗ статистику - guess what? - мы бы не узнали, какой их процент умирает от ковида. Легче из общего числа людей в ковид отобрать тех, у кого во второй колонке стоит "онкология" и пересчитать. Чем считать во всей гигантской онкостатистике - которая наверняка передается очень неоперативно - число с ковидом (и там CFR вообще не вычислишь, потому что выжившие же туда не попали совсем, они остались в ковидной).

А оппозиционеры, в свою очередь, напоминают, что на основании неполных данных принимаются решения о снятии карантинных мер, что наверняка скажется на дальнейшем ходе эпидемии.

Леонид Волков

С первых дней мая манипуляции в данных приобрели совсем уж гротескный характер: в ежедневных данных из полутора десятков регионов появились абсолютно стабильные, по линеечке выведенные «полочки», когда изо дня в день количество выявленных случаев, якобы, колеблется на 1-2, не больше.

Я стал про это писать каждый день.

Наконец, позавчера сразу несколько уважаемых СМИ продемонстрировало (на базе официальных данных!), что в Москве данные по числу умерших занижены втрое. Вчера это фактически признал ДепЗдрав Москвы. А ничтожество Беглов впервые в жизни сказал что-то разумное, признав, что в Питере количество смертей от «внебольничной пневмонии» выше числа официально признанных смертей от коронавируса в почти 10 раз.

В масштабах страны, видимо, речь идет примерно о таком же занижении (а в ряде регионов, например в Дагестане, все еще хуже). Вот, сегодня и Медуза выкатила про это большой, отличный разбор (смешно, что подписанный тем же автором, который уверял нас в достоверности медицинской статистики 10 дней тому назад).

И все же, несмотря на это, мне кажется внимание к этой теме вопиюще недостаточным. Я каждое утро пишу про адские нарисованные цифры из Краснодара, Курска, Липецка и других регионов, и вижу, что это не встречает никакого особого отклика. Ну рисуют и рисуют. Ну врут и врут. Что тут такого? Почему тут надо ОРАТЬ?

Давайте еще раз попробую объяснить, в чем тут проблема. Помимо растоптанных законов здравого смысла и арифметики, помимо прямой фальсификации.

Дело в том, что эти ложные данные — УБИВАЮТ.

Вы посмотрите методические рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора. Вон Голикова каждый день говорит: столько-то регионов готовы к снятию ограничений. А столько-то готовы перейти ко второй фазе. А что стоит за этими "фазами снятия ограничений"? Так эти же цифры и стоят!

Они и предлагают рассчитывать "готовность к снятию ограничений" по этим самым данным медицинской статистики, которые сами же и рисуют, которые ничего не отражают. Регион Х передает в Москву цифры по дням: «98, 97, 95, 93, 90 заболевших, 1, 1, 0, 0, 0 умерших» — ага, снижение есть, смертности нет. Можно открывать заводы, рынки, магазины, гуляй народ! И снимают, и открывают.

Я еще раз напомню, что реальные оценки летальности коронавируса находятся в районе 0.4%-0.5% от всех зараженных. Из 100 зараженных примерно 20 болеют с заметными симптомами, из них 20% (то есть четверо) болеют тяжело, и из них порядка 10% умирают. В масштабах России речь идет про 400 тысяч жизней (если вирус будет распространяться свободно, пока не перезаражает 60-70: населения, что необходимо для выработки пресловутого "коллективного иммунитета).

Вранье в статистике и снятие ограничений на основании этого вранья — это прямой путь к убийству этих 400 тысяч человек. А занижение статистики смертности — это приготовление к заметанию следов этого убийства.

Виктор Голубев

Господа чиновники, хватит уже врать! Хватит ценой жизней граждан России заставлять вместе с вами врать зависящих от вас людей и манипулировать общественным мнением в целях решения ваших политических и карьерных задач.

Когда после произошедшей 26-го апреля Чернобыльской трагедии не были отменены Первомайские демонстрации - это можно было объяснить непониманием со стороны власти реальной опасности для людей. Но сегодня, устраивая манипуляции со статистикой, занимаясь сознательным введением в заблуждение граждан относительно реальных масштабов эпидемии и грозящей опасности, вы совершаете, по моему мнению, преступление перед собственным народом.