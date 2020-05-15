"Ростех" отдаст до 60 непроданных "Суперджетов" своей же авиакомпании

Госкорпорация "Ростех" планирует в течение нескольких лет поставить до 60 невостребованных рынком самолётов "Сухой Суперджет 100" авиакомпании, которую самая же контролирует. Для этого может потребоваться более 100 миллиардов рублей бюджетных субсидий и гарантий. Об этом в пятницу сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники в производящей самолёт Объединенной авиастроительной корпорации.

По данным издания, в распоряжении ОАК находится 60 "суперджетов", на которых пока нет покупателей. Всем им по несколько лет, так как они строились для авиакомпаний, которые в дальнейшем отказались их забирать. Содержать такой парк на земле дорого, поэтому флот предложено передать авиакомпании Red Wings, который, как и авиастроительная корпорация, принадлежит "Ростеху".

"Сухой Суперджет 100" – первый гражданский лайнер, разработанный в России с нуля. С 2011 по 2018 год заказчикам было поставлено 183 борта. Пользующиеся им авиакомпании жалуются на сложности с его эксплуатацией: низкий налёт, малый ресурс двигателя и долгую поставку деталей. Это заставило отказаться от самолёта всех иностранных заказчиков.

Red Wings уже эксплуатировала пять "суперджетов", но отказалась от них в 2016 году из-за их нерентабельности. В 2017 году газета "Коммерсантъ" писала, что Минпромторг и Минтранс предложили передать перевозчику 100 "суперджетов" для перевозок между городами с населением более 200 тысяч человек.