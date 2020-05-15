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В Гонконге вынесен первый приговор по статье о массовых беспорядках

После суда над участником протеста в Гонконге, 15 мая 2020 года

Суд в Гонконге приговорил участника антиправительственных протестов к четырём годам тюрьмы. Жителя города признали виновным в массовых беспорядках. Обвинение просило для него шесть лет лишения свободы.

21-летний Син Ка-Хо участвовал в столкновениях с полицией 12 июня прошлого года. Он признал свою вину.

Протест в Гонконге, 12 июня 2019 года
Протест в Гонконге, 12 июня 2019 года

СМИ обращают внимание, что это первый приговор по статье о массовых беспорядках и самый суровый вердикт в деле о протестах. Обычно активистов судят по более "мягкой" статье – за участие в незаконных собраниях. Во время оглашения приговора несколько десятков человек собрались у здания суда. Они выкрикивали: "Беспорядков нет, есть только тирания".

Максимальное наказание по статье о массовых беспорядках в Гонконге 10 лет. Потенциально по этой статье могут осудить почти 600 человек, отмечает Reuters. За всё время протестов с июня прошлого года было арестовано более восьми тысяч человек.

  • Поводом для антиправительственных выступлений стало намерение властей автономии принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Акции сопровождались столкновениями с полицией. Протест 12 июня был одним из самых массовых. Тогда полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.
  • После массовых демонстраций власти отозвали законопроект, но протестующие продолжили выходить на улицы и требовать большей независимости от Китая и освобождения всех задержанных активистов.
  • В начале 2020 года на фоне пандемии коронавируса и введённых ограничительных мер протесты прекратились. Однако наблюдатели отмечают, что предстоящим летом акции могут возобновиться с новой силой.

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