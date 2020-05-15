В Гонконге вынесен первый приговор по статье о массовых беспорядках

Суд в Гонконге приговорил участника антиправительственных протестов к четырём годам тюрьмы. Жителя города признали виновным в массовых беспорядках. Обвинение просило для него шесть лет лишения свободы.

21-летний Син Ка-Хо участвовал в столкновениях с полицией 12 июня прошлого года. Он признал свою вину.

СМИ обращают внимание, что это первый приговор по статье о массовых беспорядках и самый суровый вердикт в деле о протестах. Обычно активистов судят по более "мягкой" статье – за участие в незаконных собраниях. Во время оглашения приговора несколько десятков человек собрались у здания суда. Они выкрикивали: "Беспорядков нет, есть только тирания".

Максимальное наказание по статье о массовых беспорядках в Гонконге 10 лет. Потенциально по этой статье могут осудить почти 600 человек, отмечает Reuters. За всё время протестов с июня прошлого года было арестовано более восьми тысяч человек.