Статистика коронавируса – политическое оружие Кремля. Театр и кино в эпоху пандемии: фестивали перенесены, проекты заморожены, премьеры отменены, продюсеры в панике. Голосование по почте и через интернет: ноу-хау Центризбиркома или манипуляция голосами. Госдума ограничила право избираться людям, осужденным по "политическим" статьям.

Обсуждаем эти темы с политиком Дмитрием Гудковым и кинопродюсером Сергеем Сельяновым.

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