Мозаика с изображением руководителя СССР Иосифом Сталиным, которую планировалось разместить в главном храме Вооружённых сил в подмосковной Кубинке, перенесут в музей в парке "Патриот". Он расположен по соседству с храмом. Об этом агентству РИА "Новости" заявил глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Изображение Сталина должно было быть на панно с Парадом Победы на Красной площади. Лицо генералиссимуса было изображено на плакате, который нёс красноармеец. Это вызвало резкие споры в православной среде.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в частности, высказал мнение, что изображения Сталина в храме быть не должно. Открытое письмо патриарху Кириллу с просьбой убрать лицо диктатора написали также православные деятели, известные консервативными и монархическими взглядами. После этого Сталина на мозаике заменили.

В том же храме должна была быть размещена мозаика с изображением президента России Владимира Путина. Она так же была снята, о её судьбе не сообщается.