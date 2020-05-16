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Мозаику со Сталиным из главного храма Вооружённых сил перенесут в парк "Патриот"

Мозаика с изображением руководителя СССР Иосифом Сталиным, которую планировалось разместить в главном храме Вооружённых сил в подмосковной Кубинке, перенесут в музей в парке "Патриот". Он расположен по соседству с храмом. Об этом агентству РИА "Новости" заявил глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Изображение Сталина должно было быть на панно с Парадом Победы на Красной площади. Лицо генералиссимуса было изображено на плакате, который нёс красноармеец. Это вызвало резкие споры в православной среде.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в частности, высказал мнение, что изображения Сталина в храме быть не должно. Открытое письмо патриарху Кириллу с просьбой убрать лицо диктатора написали также православные деятели, известные консервативными и монархическими взглядами. После этого Сталина на мозаике заменили.

В том же храме должна была быть размещена мозаика с изображением президента России Владимира Путина. Она так же была снята, о её судьбе не сообщается.

  • Иосиф Сталин руководил Советским Союзом с начала двадцатых годов до своей смерти в 1953 году. По оценкам правозащитного общества "Мемориал", около 30 лет занимающегося сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 миллиона жителей СССР.

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