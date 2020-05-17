За сутки в России вновь менее 10 тысяч выявленных случаев COVID-19

Власти России в воскресенье представили новые данные о числе инфицированных коронавирусом и умерших от COVID-19.

Вторые сутки подряд, по официальным данным, выявлено менее 10 тысяч новых случаев заражения - 9709, из них в Москве - 3855.

Коронавирусная инфекция признана причиной смерти 94 человек за последние сутки.

Всего число инфицированных превысило 281 тысячу (это второе место в мире), число умерших составляет 2631. Выздоровели, по официальным данным, более 67 тысяч человек.

Как в России учитывают смерти от COVID-19 13 мая 2020 года Московский департамент здравоохранения опубликовал заявление, в котором объяснил, как учитываются в статистике умершие от коронавирусной инфекции. Ведомство фактически признало, что как минимум не в полной мере следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с целью унификации мировой статистики болезнь COVID-19 "должна быть записана как причина смерти в медицинском свидетельстве о смерти для ВСЕХ умерших, у которых она вызвала или предположительно вызвала смерть, или способствовала ей", даже если это "не совпадает с тем, что является приемлемым с чисто медицинской точки зрения". В качестве допустимых исключений ВОЗ приводит пример, когда человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умирает в результате ДТП. В тоже время, в некоторых случаях ВОЗ допускает указание и иных причин смерти у больных COVID-19, например, инфаркта миокарда. В заявлении Мосгорздрава признается, что свыше 60% смертей от COVID-19 были учтены российской статистикой как смерти "от явных альтернативных причин", таких как тот же инфаркт, инсульт, рак в терминальной стадии и другие. В заявлении не говорится о том, что эта практика будет пересмотрена в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Такого же принципа атрибуции смертей пациентов с коронавирусом придерживаются как минимум в нескольких российских регионах, например, в Челябинской области: здесь официальная статистика открыто делит умерших с подтвержденным коронавирусом на тех, у кого COVID-19 стал "основной" причиной смерти, и тех, у кого он был "сопутствующим заболеванием".

Карантинные меры для борьбы с распространением инфекции в России начали вводить в конце марта. Пика (на данный момент) число выявляемых за сутки случаев инфицирования достигло в начале мая, когда каждый день выявлялось по 10-11 тысяч заражённых.

Президент России Владимир Путин 11 мая заявил, что регионы, в зависимости от эпидемиологической обстановки, могут постепенно выходить из так называемого режима самоизоляции. В Москве этого пока не произошло, по-прежнему ограничен выход людей из дома и их перемещение. Заработали, однако, стройки и промышленные предприятия. Представители московских властей заявляют, что решения об ослаблении режима могут быть приняты к концу будущей недели.