Инна Чурикова написала личное поручительство за Юрия Дмитриева

"Новая газета" опубликовала текст личного поручительства за находящегося в СИЗО историка и правозащитника Юрия Дмитриева, которое подала в Верховный суд Карелии актриса Инна Чурикова.

"Я, Инна Михайловна Чурикова, народная артистка СССР, лауреат Государственных премий СССР и России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», прошу Вас о милосердии к нашему соотечественнику Юрию Алексеевичу Дмитриеву, руководителю карельского отделения общества "Мемориал", краеведу и историку-поисковику, известному не только Карелии, но теперь уже всей России и всему цивилизованному миру.

Я прошу Вас, очень прошу, изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на другую меру пресечения именно сейчас, когда этот чудовищный коронавирус пожирает и истребляет людей и проник уже в СИЗО Петрозаводска, а здоровье Юрия Алексеевича и без того слабое, он в зоне риска. Думаю, что в будущем о нем будут писать книги и снимать кино. Юрий Алексеевич — человек долга, порядочности и чести" - говорится в письме.

Кроме Инны Чуриковой личные поручительства за Дмитриева подали Олег Басилашвили, Юрий Норштейн, Владимир Познер, Андрей Смирнов, Александр Сокуров и Александр Филиппенко - отмечает "Новая газета". Кроме того, в суд было направлено коллективное письмо десятков российских учёных, преподавателей и деятелей культуры. Помимо сомнений в обоснованности уголовного преследования Дмитриева, авторы писем обращали внимание на эпидемию коронавирусной инфекции и угрозу, которую болезнь может представлять для 64-летнего Дмитриева.

Суд, однако, 7 мая отказался изменить Дмитриеву меру пресечения и оставил его под стражей. Апелляция адвоката Виктора Ануфриева на решение Петрозаводского городского суда, продлившего Дмитриеву срок содержания под стражей до 25 июня, была отклонена.​

Пересмотреть уголовное дело против Дмитриева и отпустить его из СИЗО призвал российские власти Евросоюз.