Инна Чурикова написала личное поручительство за Юрия Дмитриева

"Новая газета" опубликовала текст личного поручительства за находящегося в СИЗО историка и правозащитника Юрия Дмитриева, которое подала в Верховный суд Карелии актриса Инна Чурикова.
"Я, Инна Михайловна Чурикова, народная артистка СССР, лауреат Государственных премий СССР и России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», прошу Вас о милосердии к нашему соотечественнику Юрию Алексеевичу Дмитриеву, руководителю карельского отделения общества "Мемориал", краеведу и историку-поисковику, известному не только Карелии, но теперь уже всей России и всему цивилизованному миру.
Я прошу Вас, очень прошу, изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на другую меру пресечения именно сейчас, когда этот чудовищный коронавирус пожирает и истребляет людей и проник уже в СИЗО Петрозаводска, а здоровье Юрия Алексеевича и без того слабое, он в зоне риска. Думаю, что в будущем о нем будут писать книги и снимать кино. Юрий Алексеевич — человек долга, порядочности и чести" - говорится в письме.
Кроме Инны Чуриковой личные поручительства за Дмитриева подали Олег Басилашвили, Юрий Норштейн, Владимир Познер, Андрей Смирнов, Александр Сокуров и Александр Филиппенко - отмечает "Новая газета". Кроме того, в суд было направлено коллективное письмо десятков российских учёных, преподавателей и деятелей культуры. Помимо сомнений в обоснованности уголовного преследования Дмитриева, авторы писем обращали внимание на эпидемию коронавирусной инфекции и угрозу, которую болезнь может представлять для 64-летнего Дмитриева.
Суд, однако, 7 мая отказался изменить Дмитриеву меру пресечения и оставил его под стражей. Апелляция адвоката Виктора Ануфриева на решение Петрозаводского городского суда, продлившего Дмитриеву срок содержания под стражей до 25 июня, была отклонена.
Пересмотреть уголовное дело против Дмитриева и отпустить его из СИЗО призвал российские власти Евросоюз.
- Глава карельского "Мемориала", исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан в декабре 2016 года по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки его обнажённой приёмной дочери, которые были обнаружены в домашнем компьютере. Историк утверждал, что так он фиксировал её физическое развитие.
- Весной 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева. В июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело на повторное рассмотрение. Через две недели Дмитриев вновь был задержан и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Как отмечает правозащитный центр "Мемориал", "медицинское обследование и психолого-психиатрическая экспертиза девочки не выявили никаких признаков насилия по отношению к ней или психологической травмы".
- Правозащитники считают, что против Дмитриева организована "грязная" кампания, при помощи которой у общества пытаются создать ненависть к исследователю сталинских репрессий и оказать давление на суд.
- Инне Чуриковой 76 лет. Наиболее известные её роли - в фильмах "В огне брода нет", "Прошу слова", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Курочка рябя", "Ширли-мырли".
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