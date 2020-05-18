Паспортные данные нарушителей карантина попали в открытый доступ

Паспортные данные людей, оштрафованных за нарушение карантина в Москве, доступны на сайтах оплаты штрафов, пишет "Коммерсантъ". Найти их можно по уникальному идентификатору начислений (УИН).

Внимание на это еще 12 мая обратил московский юрист, который ведет блог "Нора Ежика" под псевдонимом Иван Ежиков. По его словам, данные можно обнаружить "практически на любом сайте оплаты штрафов". Юрист выложил скриншот страницы сайта oplatagosuslug.ru, где кроме УИН и суммы взыскания есть полное имя оштрафованного, а также серия и номер его паспорта.

Собрать базу персональных данных, воспользовавшись сервисами оплаты штрафов, можно простым перебором, считает глава отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд. Вручную сделать это практически невозможно, но с задачей могут справиться специальные программы. Чтобы избежать утечки, система должна блокировать попытки многократного введения УИН, отметил Дрозд. Сайты для оплаты штрафов, как правило, не имеют такой защиты, добавил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

Штраф в четыре тысячи рублей в Москве выписывают инфицированным коронавирусом, если они вышли из дома. К 10 мая таких штрафов было назначено около 35 тысяч.

В департаменте информационных технологий Москвы газете сказали, что работа интернет-сервисов оплаты штрафов не входит в зону ответственности ведомства. Как добавили в ведомстве, если человек передал третьим лицам или выложил в интернет скриншоты постановления с УИН, это не означает нарушения закона о персональных данных.