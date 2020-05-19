Российский кредит и молдавский кризис. Эфир в 20:32

Новый большой кризис – и опять из-за российских денег. Гости Виталия Портникова – Владислав Кульминский, исполнительный директор Института стратегических инициатив, и Сергей Герасимчук, политолог, заместитель председателя правления Совета по внешней политике "Украинская призма". Эфир в 20:32.