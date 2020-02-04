Новый курс или новый куратор? Эфир в 20:30

О возможной смене куратора украинского направления в администрации Владимира Путина Виталий Портников говорит с российским публицистом Маратом Гельманом и украинским журналистом Сергеем Высоцким. Эфир в 20:30.
Марат Гельман и Сергей Высоцкий: что изменит назначение Дмитрия Козака?
О возможной смене куратора украинского направления в администрации Владимира Путина Виталий Портников говорит с российским публицистом Маратом Гельманом и украинским журналистом Сергеем Высоцким. Эфир в 20:30.
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