Вирусное лоббирование. Григорий Машанов – о новой профессии

Как я и предсказывал месяц назад, в России начались многочисленные коррупционные скандалы в связи с распространением COVID-19. Тут вам и закупки аппаратов искусственной вентиляции лёгких, масок, перчаток и лекарств по завышенным ценам, и выдача собранных из импортных комплектующих ИВЛ за отечественные, и распределение господрядов между близкими к чиновникам компаниями. В общем, ничего нового. Уже несколько человек погибли при пожарах, которые вызвали, видимо, "российские" ИВЛ.

Расскажу об одной конкретной истории, об истории со списком системообразующих компаний, которым государство намерено оказать финансовую и иную помощь. Какую именно и при каких условиях, не суть важно. Больше интересует то, по какому принципу этот список составлялся. Ответ простой: этот принцип никому не известен. В списке то появлялись, то исчезали разные интересные компании: букмекерская контора "Фонбет", студия Никиты Михалкова "ТриТэ", McDonalds, ООО "Смешарики" и т. п. Многие компании из этого списка контролируются иностранными юридическими лицами. Ясно, что российское государство не обидело принадлежащие ему компании, таких в списке оказалось больше трети. А ещё многие попавшие в перечень организации имеют хороший лоббистский потенциал, влиятельные PR-службы и плотно работают над продвижением своих интересов в органах власти.

Да, теперь ясно видно, что это список не системообразующих компаний, а перечень самых крутых корпоративных лоббистов в России. Думается, что попасть в стаю смогли самые энергичные, пронырливые и напористые лоббисты, то есть те компании, у которых хватает средств на продвижение своих интересов среди чиновников и политиков. Не подумайте, я не говорю обязательно о взятках: лоббизм включает в себя любые контакты, в которые специально обученные люди вступают с официальными лицами, чтобы донести до них позицию заказчика. Объяснить наглядно и с картинками, почему именно нашу компанию надо включить в список получателей госпомощи, а конкурента не надо включать – например, потому что он недостаточно системообразующий, пускай сам выживает. Лоббисты, по-хорошему говоря, не дают взяток, не дарят подарков, не устраивают детей должностных лиц в университеты. Их задача – правильно объяснить, донести до официальных лиц точку зрения своего клиента и убедить чиновников и политиков принять эту точку зрения как свою собственную. То есть лоббисты и "решалы" – это разные люди.

Должны появиться официальные лоббисты - люди, которые профессионально занимаются этой деятельностью, соблюдают нормы этики и правила поведения

В общем-то, лоббизм – это нормально. И даже хорошо. Как и реклама, лоббизм направлен на донесение до потребителей (в данной ситуации, официальных лиц) информации, которая должна им помочь принять правильное, выгодное всем решение – в теории это win-win ситуация. Во многих западных странах лоббизм регулируется, он прозрачен, подотчётен и понятен обществу. Зайдя на сайты палат Конгресса США, вы легко сможете увидеть, какие решения лоббирует среди конгрессменов "Газпром", какие цели преследует на Капитолийском холме российский олигарх Олег Дерипаска, для чего лоббисты понадобились украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Американская система, конечно, тоже недостаточно совершенна, декларации лоббистов заполнены часто абстрактно. Без знания дополнительного контекста не поймешь, скажем, зачем МТС нанимает лоббистов с объектом лоббирования "Узбекистан". И всё же американские граждане могут следить за тем, кто воздействует на их представителей, и задавать им неудобные вопросы.

России тоже нужен закон о лоббизме. Вы скажете, какой такой закон, когда в стране ещё и близко не побеждено взяточничество? Отвечаю: и в США как стране, первой принявшей закон о лоббизме, случаются "распилы" и "откаты" при госзакупках и в местном пенсионном фонде, и много где еще. Однако это не значит, что лоббизм в своей цивилизованной форме, не включающей дачу взяток, не должен быть урегулирован. Наоборот, он должен быть как можно скорее введен в правовую сферу. Министры, депутаты, руководители управлений и департаментов, мэры, вице-премьеры и многие другие чиновники должны понимать, что встречи с представителями бизнеса, где последние хотят убедить в своей правоте первых, протоколируются, записываются и публикуются для всеобщего обозрения и общественного контроля. Должны появиться официальные лоббисты – люди, которые профессионально занимаются этой деятельностью, соблюдают нормы этики и правила поведения, а при их нарушении исключаются из профессии, как адвокаты и нотариусы. Каждый гражданин должен иметь возможность зайти на единый портал, ввести фамилию своего депутата, и с помощью пары кликов увидеть, например, что из таких-то корпораций ходят к нему на приём и убеждают голосовать за налоговые льготы мусоросжигающим заводам. И тогда граждане будут лучше понимать, чем занимаются официальные лица на их налоги, а значит, смогут осознаннее требовать качественной работы, честности и неподкупности.

Григорий Машанов – юрист некоммерческой организации "Трансперенси Интернешнл – Россия"

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