Путин: доплаты не дошли до врачей в том числе из-за правительства

Ответственность за проблемы, возникшие при начислении доплат российским врачам, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, лежит на правительстве. Это следует из заявления президента России Владимира Путина, которое он сделал во вторник на совещании по коронавирусу.

"Если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения выплат за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам и губернаторам", - сказал Путин.

Речь идёт о распоряжении правительства, в котором изнчально, говорилось, что доплаты медикам за работу с больными с коронавирусом начисляются "за фактически отработанное время". В результате врачи в ряде регионов жаловались, что получили меньше денег, чем было обещано Путиным. После критики президента формулировку распоряжения правительство поменяло.

В апреле президент распорядился выплатить медикам от 25 тысяч до 80 тысяч рублей. Деньги он потребовал перевести до 15 мая. Но врачи заявляли, что им либо отказываются выплачивать деньги, либо делаются расчеты по минутам работы с пациентами, заразившимися коронавирусом.

Как отмечает "Коммерсантъ", президент поручил правительству, Минздраву, Минтруду и регионам обеспечить мониторинг начисления средств. По словам Путина, регионам поступило уже свыше 50 миллиардов рублей на эти выплаты.

По данным издания "Медиазона", в России от последствий заражения коронавирусом погибли не менее 186 медицинских работников - в процентном соотношении к общему числу умерших это значительно больше, чем в большинстве стран мира.