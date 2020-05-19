"Россия 24" не покажет в эфире новый выпуск программы "Бесогон ТВ"

Новый выпуск авторской передачи режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" не покажут в эфире канала "Россия 24". Эпизод под названием "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди" будет выложен только на ютубе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссёра.

В новом выпуске передачи Михалков предлагает поговорить о реакции на предыдущий эпизод под названием "У кого в кармане государство?", который был снят с эфира. Тогда режиссер назвал такое решение телеканала "чистой воды цензурой".

В выпуске "У кого в кармане государство?" Михалков обвинял Билла Гейтса в намерении чипировать и поработить человечество. Он также обсуждал рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и отсутствие в Крыму отделений Сбербанка. Одной из главных причин отказа "России 24" от программы Михалкова, СМИ называют критику режиссёра в адрес президента и председателя правления Сбербанка России Германа Грефа.

Никита Михалков – советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, исполнитель многих ролей в кино. Он полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Председатель Союза кинематографистов России с 1998 года, трижды лауреат Государственной премии РФ (все три раза он становился лауреатом в "лихие 90-е", в период правления президента Бориса Ельцина).