"Россия 24" не покажет в эфире новый выпуск программы "Бесогон ТВ"

Новый выпуск авторской передачи режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" не покажут в эфире канала "Россия 24". Эпизод под названием "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди" будет выложен только на ютубе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссёра.
В новом выпуске передачи Михалков предлагает поговорить о реакции на предыдущий эпизод под названием "У кого в кармане государство?", который был снят с эфира. Тогда режиссер назвал такое решение телеканала "чистой воды цензурой".
В выпуске "У кого в кармане государство?" Михалков обвинял Билла Гейтса в намерении чипировать и поработить человечество. Он также обсуждал рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и отсутствие в Крыму отделений Сбербанка. Одной из главных причин отказа "России 24" от программы Михалкова, СМИ называют критику режиссёра в адрес президента и председателя правления Сбербанка России Германа Грефа.
Никита Михалков – советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, исполнитель многих ролей в кино. Он полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Председатель Союза кинематографистов России с 1998 года, трижды лауреат Государственной премии РФ (все три раза он становился лауреатом в "лихие 90-е", в период правления президента Бориса Ельцина).
- В 2011 году на YouТube был зарегистрирован канал "Бесогон TВ". В своих видеороликах Михалков отвечал на вопросы пользователей и опровергал различную, неправдивую, как он считал, информацию в интернете. Затем возникла программа "Бесогон ТВ", которую с 8 марта 2014 года раз в месяц транслировал телеканал "Россия 24" без авторского и финансового вознаграждения создателей. Михалков неоднократно отмечал, что не получает от государственного телеканала ни одного рубля, подчёркивая тем самым свою независимость. В обращении к своей аудитории 2 мая 2020 года Михалков заявил, что будет придерживаться независимой позиции и впредь.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.