Жалоба медиков на отсутствие выплат квалифицирована как "экстремизм"

В Абинском районе Краснодарского края полиция предупредила медиков о недопустимости "экстремистской деятельности". Так была названа жалоба медработников на отсутствие выплат, которые пообещал Путин.

Издание Znak.com сообщило, что сотрудники станции скорой помощи Абинской центральной районной больницы направили видеообращение журналистам из группы "Скорая журналистская помощь". До его записи с медиками Абинской больницы встречался главный врач Павел Исаев. Однако медики не приняли его разъяснений.



В видеообращении к журналистам девять работников станции скорой помощи заявили:



"Мы, работники Скорой помощи Абинского района Краснодарского края, сообщаем, что обещанные нашим президентом выплаты на 18 мая 2020 года нам не перечислены. Руководство Абинской ЦРБ пытается нас убедить, что нам никакие выплаты не предусмотрены. Нам ничего не выплачивают!"



Обращение ещё не успело широко распространиться, как 18 мая его авторы были вызваны в полицию для объяснений. Одному из авторов было вручено предупреждение. В нём, в частности, говорилось, что во время проведения массовой акции запрещено использовать экстремистскую атрибутику и распространять экстремистские материалы.



Znak.com обратился в Абинскую ЦРБ, а также в районный отдел полиции по Абинскому району с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала оперативных комментариев получить не удалось.



Последние две недели врачи в разных регионах России стали сообщать, что до них не дошли обещанные Путиным стимулирующие выплаты за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом.

Ответственность за проблемы, возникшие при начислении доплат российским врачам, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, лежит на правительстве. Это следует из заявления президента России Владимира Путина, которое он сделал во вторник на совещании по коронавирусу. "Если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения выплат за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам и губернаторам", – сказал Путин.