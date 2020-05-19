Молдавия будет добиваться от США экстрадиции олигарха Плахотнюка

Генеральная прокуратура Молдавии выдвинула официальные обвинения против олигарха и бывшего главы правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка. Как заявил генеральный прокурор Александр Стояногло, Плахотника обвиняют в создании организованной преступной группировки, отмывании денег и мошенничестве.

Кишинёв будет добиваться экстрадиции Плахотнюка из США.

Плахотнюка связывают, помимо прочего, с исчезновением более 1 миллиарда долларов (эта сумма составляет более одной десятой годового ВВП страны) со счетов крупнейших банков Молдавии в 2012-2014 годах.

Обвинения прокуратуры во многом строятся на документах, собранных международной расследовательской компанией Kroll. В них описан механизм хищения средств из банков через подставные компании и сомнительные кредитные договоры. Утверждается, что важную роль в этой схеме сыграл бизнесмен Илан Шор, который был осуждён судом в Молдавии за мошенничество (приговор был обжалован, и Шор так и не попал в тюрьму). Именно при его посредничестве, как утверждается, Плахотнюк вывел со счёта в одном из банков около 100 миллионов долларов. Деньги были потрачены, в частности, на покупку страховой компании, отеля, личного самолёта и бизнеса в сфере фэшн-индустрии.

Плахотнюк долгие годы оказывал значительное влияние на молдавскую политику, его сторонники были крупнейшей силой в правящей коалиции, а политические противники обвиняли его в "приватизации" страны. В июне прошлого года в Молдавии разразился политический кризис. Тогда проевропейский оппозиционный блок ACUM и пророссийская Партия социалистов Игоря Додона ненадолго объединили силы, чтобы отстранить сторонников Плахотнюка от власти. Новое правительство поддержали США, ЕС и Россия. Плахотнюк покинул Молдавию.

В январе госсекретарь США Майк Помпео заявил о его включении в санкционный список. В Вашингтоне сочли бизнесмена причастным к "значительной коррупции". По словам Помпео, действия Плахотнюка "подрывали правопорядок и ставили под угрозу независимость демократических институтов в Республике Молдова".​

Принятые в отношении Плахотнюка меры означают, что ни он, ни его ближайшие родственники не имеют права получать американскую визу. В марте Радио Свободная Европа/Радио Свобода сообщило, что Плахотнюк находится в США, где в отношении него ведётся дело о депортации.

В России в отношении Плахотнюка также расследуются уголовные дела.