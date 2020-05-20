Спецпосланник ООН: в Ливию стекаются всё больше наёмников

В Ливию стекается всё больше вооружений и наёмников, что лишь усугубит конфликт и противостояние различных группировок на её территории, заявила спецпосланник ООН по этой североафриканской стране Стефани Уильямс.

Обращаясь к членам Совета Безопасности международной организации, Уильямс назвала ситуацию тревожной и призвала ООН содействовать тому, чтобы остановить "непрерывную отправку иностранными покровителями всё более совершенного и смертоносного оружия". В конечном итоге, по её словам, вооружённый конфликт будет только шириться и обернётся для ливийцев разрушающими последствиями.

Уильямс добавила, что большой ущерб Ливии наносит и коронавирус, причем до пика заражений, по ее словам, еще далеко.

Заявления спецпосланника прозвучали на следующий день после того, как силы ливийского Правительства национального согласия, которое поддерживает ООН, захватили крупную военную базу, находившуюся под контролем бойцов мятежного генерала Халифы Хафтара.

Как отмечают западные агентства, помощь возглавляемой Хафтаром Ливийской национальной армии оказывают Объединённые Арабские Эмираты, Египет и Россия, тогда как правительству в Триполи содействует турецкое руководство. Президент Турции Реджеп Эрдоган не раз заявлял о присутствии в Ливии российских наёмников.

В мае эксперты ООН также заявили, что, по их данным, ряды бойцов армии Хафтара за последние месяцы пополнили от 800 до 1200 наёмников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую СМИ связывают с людьми из окружения президента Владимира Путина.

Посол России при ООН Василий Небензя, комментируя сведения международных экспертов по ЧВК, заявил, что большая часть их отчета базируется на непроверенных или очевидно сфабрикованных данных. И цель доклада – дискредитировать политику российских властей в отношении Ливии.