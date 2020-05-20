Университет "Синергия" потребовал от "Сталингулага" удалить два видео

Университет "Синергия" потребовал от блогера Александра Горбунова удалить с ютьюб-канала "Сталингулаг" два видео, в которых упоминается учебное заведение. Об этом сообщил сам Горбунов со ссылкой на досудебную претензию "Синергии".

В одном ролике блогер рассказал о том, что университет получил из бюджета миллиард рублей, в другом — о том, что вуз оштрафовали за сбор отпечатков пальцев у школьников.

В "Синергии" считают, что эти записи порочат деловую репутацию университета, поэтому требуют удалить их под угрозой уголовного дела о клевете. Также университет пригрозил взыскать с Горбунова через суд до пяти миллионов рублей.

Горбунов назвал претензии со стороны "Синергии" несостоятельными и добавил, что его интересы будет представлять международная правозащитная организация "Агора".

"Сталингулаг" – один из самых популярных каналов общественно-политической тематики в Рунете, у него около 380 тысяч подписчиков в телеграме и больше миллиона подписчиков в твиттере. Его автор долго вел телеграм-канал инкогнито. Год назад Александр Горбунов раскрыл своё имя в интервью Русской службе Би-би-си. Это произошло после того, как полицейские обыскали дом его родителей в Махачкале. В МВД обыски у родственников блогера отрицают. Позже полиция отказалась возбуждать уголовное дело.