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Осуждённый по делу об убийстве Старовойтовой подал на УДО

Михаил Глущенко

Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, осуждённый на 17 лет колонии по делу об убийстве Галины Старовойтовой, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Суд над Глущенко состоялся в 2015 году. Его признали виновным в организации преступления и посягательстве на жизнь государственного деятеля. Экс-депутат и бывший лидер Тамбовской преступной группировки заключил сделку со следствием.

Сопредседателя партии "Демократическая Россия" Галину Старовойтову застрелили в подъезде её дома в Петербурге 20 ноября 1998 года. Летом 2005 года суд приговорил к срокам от 20 лет организатора убийства Юрия Колчина и непосредственного исполнителя Виталия Акишина. В 2019 году на 24 года колонии по делу был осуждён еще один организатор – Владимир Барсуков. Показания против него дал Глущенко.

Заказчик убийства Старовойтовой до сих пор не установлен. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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