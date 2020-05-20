Осуждённый по делу об убийстве Старовойтовой подал на УДО

Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, осуждённый на 17 лет колонии по делу об убийстве Галины Старовойтовой, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Суд над Глущенко состоялся в 2015 году. Его признали виновным в организации преступления и посягательстве на жизнь государственного деятеля. Экс-депутат и бывший лидер Тамбовской преступной группировки заключил сделку со следствием.

Сопредседателя партии "Демократическая Россия" Галину Старовойтову застрелили в подъезде её дома в Петербурге 20 ноября 1998 года. Летом 2005 года суд приговорил к срокам от 20 лет организатора убийства Юрия Колчина и непосредственного исполнителя Виталия Акишина. В 2019 году на 24 года колонии по делу был осуждён еще один организатор – Владимир Барсуков. Показания против него дал Глущенко.

Заказчик убийства Старовойтовой до сих пор не установлен. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.