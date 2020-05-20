The Insider нашёл ещё одну квартиру у матери Володина – за 400 млн рублей

Издание The Insider нашло ещё одну элитную квартиру, которая зарегистрирована на фирму 84-летней матери председателя Госдумы Вячеслава Володина.

СМИ ссылается на выписку из Росреестра, согласно которой в сентябре 2018 года компания "Инвест Холдинг", 51% акций которой принадлежит 84-летней Людмиле Барабановой, приобрела двухэтажные апартаменты размером почти в 400 квадратных метров в жилом комплексе "Фьюжн Парк" в центре Москвы.

Отмечается, что раньше квартира, оценочная стоимость которой колеблется от 400 до 600 миллионов рублей, принадлежала Яне Полякиной. The Insider предполагает, что это – новая жена спикера Госдумы, так как, согласно данным ЕГРЮЛ, в марте этого года она сменила фамилию на Володину. Возможно, что переоформление квартиры на Барабанову было необходимо для сокрытия данных от декларирования, предполагают расследователи.

Также отмечается, что 46% акций "Инвест Холдинга" принадлежит отцу Полякиной – 46-летнему жителю Мордовии Юрию Полякину. До 2016 года его доля также принадлежала дочери.

В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального уже находил элитную недвижимость в Москве, записанную на имя матери Вячеслава Володина. Квартира, принадлежащая Барабановой, располагается в столичном жилом комплексе "Белый лебедь" на Мичуринском проспекте, её площадь – около 400 квадратных метров, а стоимость, по данным ФБК, 230 миллионов рублей.

Также ФБК отмечал, что начиная с 72 лет пенсионерка Барабанова активно занимается бизнесом: она владеет десятью компаниями с миллиардными оборотами, охотничьим хозяйством площадью 50 тысяч гектаров и ещё одной компанией с уставным капиталом 10 миллионов рублей.

В ответ на расследование фонда Навального Вячеслав Володин заявил, что его мать купила квартиру на свои деньги, полученные от продажи доли в семейном бизнесе.