Иракская разведка заявила об аресте лидера “Исламского государства”

Иракская разведка заявила об аресте лидера террористической группировки “Исламское государство”, сообщает канал “Аль-Арабия”. По утверждению спецслужбы, арестованный возглавил организацию после убийства американскими военными бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в октябре прошлого года.

“Исламское государство” в своих сообщениях называет лидером организации Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Кураши. Вашингтон считает, что под этим именем скрывается один из основателей и идеологов организации Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля, сообщал раньше “Голос Америки”. Иракская разведка утверждает, что настоящее имя арестованного — Абдельнасер аль-Кирдаш.

Подробности его биографии не приводятся, российский анонимный телеграм-канал Directorate 4 со ссылкой на неназванного иракского эксперта сообщает, что арестованный мог быть высокопоставленным членом “Аль-Каиды”, а с 2011 по 2019 год — руководителем ИГ в Сирии.

О месте, времени и обстоятельствах его ареста так же не сообщается. Утверждается только, что он был арестован за счёт получения точных разведывательных данных. "Аль-Арабия" напоминает, что в начале апреля глава национальной разведки Ирака Мустафа аль-Каземи возглавил правительство страны.