Власти Коми против объединения с Архангельской областью и НАО

Временно исполняющий обязанности главы республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединить регион с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО). Об этом Уйба заявил в видеообращении к жителям, опубликованном на странице правительства Коми во "ВКонтакте".

По словам Владимира Уйбы, он против таких необдуманных действий, поскольку считает, что "эта инициатива должна исходить снизу, она должна исходить от людей, живущих в этих регионах". Глава Коми призвал жителей республики "не поддаваться настроениям, что вопрос об объединении решен". "На самом деле это гипотеза, которая обсуждается", - заявил Владимир Уйба.

О возможном присоединении Коми к региону, в который должны войти Архангельская область и Ненецкий автономный округ стало известно 19 мая. Председатель рабочей группой по объединению Матвей Чупров аргументировал эту позицию тем, что "три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно".

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая подписали меморандум об объединении регионов. Избиратели в обоих регионах должны поддержать объединение на референдумах. Ожидается, что они пройдут 13 сентября в единый день голосования.

Ненецкий автономный округ, в котором живёт лишь 44 тысячи человек, гораздо выше Архангельской области по уровню доходов на душу населения и другим социально-экономическим показателям. Одна из причин этого - наличие на территории округа месторождений нефти и газа. Ряд жителей НАО выступает против объединения, которое обсуждалось много лет. В интернете появилась соответствующая петиция.