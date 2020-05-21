Число заражений коронавирусом в мире превысило 5 миллионов

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает глобальную статистику в режиме реального времени.

На первом месте по числу подтверждённых случаев инфицирования – США. Там COVID-19 заболели свыше миллиона 550 тысяч человек. Далее следуют Россия (свыше 308 тысяч случаев) и Бразилия (примерно 291 с половиной тысяч). В пятёрке лидеров также Великобритания и Испания.

Число умерших в разных странах от связанных с коронавирусом заболеваний составляет более 328 тысяч человек. На первом месте по летальным исходам также находятся Соединённые Штаты – свыше 93-х тысяч. На втором месте Великобритания – более 35 с половиной тысяч смертей. В Италии – 32330 погибших. В пятёрке также Франция и Испания.

В Бразилии, где только за последние сутки число заражений коронавирусом увеличилось почти на 20 тысяч человек, умерли за время эпидемии 18860 человек. Количество летальных исходов за сутки в Бразилии составило 889. Эпицентром распространения инфекции там стал штат Сан-Паулу и его административный центр.

В России количество летальных исходов от COVID-19 приближается к трём тысячам.